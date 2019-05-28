Погода на День города 2019 в Иркутске: придет похолодание и дождь

За четыре дня до лета, в Иркутск пришла хмурая, дождливая погода. Более того, утром 28 мая в городе прошел снег, и некоторые пользователи соцсетей предположили, что вновь пора менять футболки на теплые кофты. Но, спешим успокоить горожан, похолодание задержится менее чем на сутки и возможно, вернется только к 1 июня, когда мы будем праздновать День города 2019 в Иркутске.

- В ночь на 29 мая ожидаем заморозки, всего 0 градусов, - рассказывает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Ну а днем погода начнет улучшаться. В среду потеплеет до +17, +19 градусов и никаких осадков. 30 и 31 мая воздух и вовсе прогреется выше +20 градусов.

Кстати, выпавший снег в конце мая, по словам синоптиков, привычное дело. Повторяемость выпадения снега в последнюю пятидневку мая у нас составляет около 23 процентов. Аномальным это явление было бы, если бы это оказалось редкостью, и бывало не чаще чем 10 процентов. И конечно, всех иркутян интересует, что небесная канцелярия приготовит нам на ближайшие выходные, когда мы будем праздновать День города в Иркутске 2019 . Ожидается, что 1 июня похолодает до +11.

- Точный прогноз на День города в Иркутске будет ближе к 30 мая, - говорит Юлия Янькова. – Предварительно, 1 июня погода действительно испортится. Возможно, пойдет дождь.

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