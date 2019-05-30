Владислав Свердлов: Муниципальный рынок - это социальная ответственность

Центральный рынок Иркутска - достопримечательность города. Он интересен российским и иностранным туристам. Местные жители приходят сюда не только за свежими продуктами, но и за возможностью пообщаться, поторговаться, получить незабываемые эмоции.

На Центральный рынок приезжает большое число сельхозтоваропроизводителей со всех уголков Иркутской области. И не только. Здоровая конкуренция ведет к снижению цен и повышению качества продукции. Жители и гости города идут на рынок, потому что здесь есть определенные категории товаров, которые больше нигде не купишь. Например, это свежее мясо, молоко, творог и сметана, яйца всех категорий, местные ягоды, зелень и овощи, экзотические фрукты.

- Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Центральный рынок не зря был назван центральным. Это главная ярмарка города, - отметил директор предприятия Владислав Свердлов. - Немаловажно и то, что наш рынок муниципальный. Это накладывает особую ответственность. В разных районах города мы уже открыли 10 ярмарок и продолжаем увеличивать их число. Это социальные ярмарки, где садоводы, пенсионеры, инвалиды могут продавать какую-то свою продукцию. Стоимость места для них составляет 20 рублей в день. Это, кстати, идея мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Он предложил создать такие ярмарки, и мы выполняем поставленную задачу. Кроме того, если на самом Центральном рынке когда-то было около 20 социальных мест, то сегодня их порядка 60. Причем опять же по предложению мэра города, мы оборудовали эти места навесами. А в жаркие дни пенсионеры, которые торгуют на рынке, бесплатно получают воду.

Директор муниципального предприятия подчеркнул, что вся продукция на рынке проходит строгий контроль. Ее проверяют ветеринарные инспекторы, представители Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Даже цветы подвержены фитоконтролю, так что уж говорить о продуктах, которые попадают на стол горожан.

МУП «Центральный рынок» - предприятие прибыльное. Это позволяет ему реализовывать различные проекты, обновлять оборудование, проводить ремонтные работы.

Сотрудники предприятия активно участвуют в жизни города. Их можно увидеть и во время шествия колонны в День Победы, и на субботнике, и в рамках посадки деревьев. Кроме того, за свой счет они помогают воспитанникам детского дома, устраивают для них незабываемые праздники.

- Наша работа порой кому-то не видна, но у нас трудится сплоченный коллектив, и вся его деятельность направлена на достижение результата. Мы - команда единомышленников, - подчеркнул Владислав Свердлов.

На правах рекламы.

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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пусть растет и процветает наш прекрасный Иркутск!

Дорогие иркутяне!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем города!

Вся история Иркутска неразрывно связана с многовековой летописью, в которой много прекрасных страниц. В этом году столица Приангарья отмечает 358 лет. Пройдет всего два года, и наш город будет праздновать свой очередной юбилей. Многие восхищаются красотой, самобытностью и благоустроенностью Иркутска, и мы убеждены, что лицо города определяют его жители. В Иркутске живут прекрасные люди - трудолюбивые, отзывчивые, добродушные и гостеприимные.

Они активно участвуют в жизни города, стремятся к тому, чтобы он становился все лучше и краше.

Спасибо вам, дорогие иркутяне, за ваш труд и заботу о благополучии столицы региона. Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем рождения нашего города!

Здоровья вам, счастья, мира и добра. Пусть растет и процветает наш прекрасный город Иркутск!

Владислав Свердлов,

директор МУП «Центральный рынок».