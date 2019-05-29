На энергетических предприятиях En+ Group создаются рабочие советы

Сотрудники энергопредприятий En+ Group в Иркутской области и других регионах получили мощный инструмент взаимодействия с советом директоров компании, большинство членов которого (из-за недавних санкций и требований американского Минфина) живет и работает в Лондоне и Вашингтоне.

На предприятиях En+ - от Иркутска до Нижнего Новгорода - создается более 30 рабочих советов. В их состав войдет более 200 человек, но принять участие в деятельности этих органов может каждый сотрудник любого предприятия. Каждый, кому небезразлична судьба как энергоактивов En+, так и городов, в которых они расположены. С идеей организовать новый представительный орган выступили рядовые сотрудники группы. Основная причина появления советов - желание понимать, как компания будет жить и развиваться после снятия американских санкций, как изменится управление предприятиями в связи со сменой состава совета директоров. Больше половины из них, согласно условиям Минфина США, должны представлять Великобританию и Штаты.

У любого сотрудника энергетических предприятий En+ возникает резонный вопрос: каким образом эти люди могут управлять объектами, разбросанными по всей России?

- В прессе постоянно муссируется информация, что нашими компаниями управляют иностранцы, члены нового совета директоров, - говорит директор по персоналу компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет сибирскими ГЭС En+) Елена Агаркова. - Ситуация изменилась, и теперь наша работа и наше будущее зависят от решений, принятых далеко от России. Людей это не устраивает. До введения санкций они спокойно работали, стабильно росла выработка электроэнергии, благодаря социальным программам улучшалось качество жизни на территориях присутствия компании. И если возникали вопросы о будущем предприятий, новых проектах, перспективах, их можно было задать генеральному директору и основному акционеру. Кому их задавать теперь, если члены нового совета директоров не проводят встреч с коллективами?

И опасения трудовых коллективов понятны, ведь после снятия санкций группой, по сути, управляют иностранцы, которые вряд ли имеют представление о том, чем живут люди в далекой Сибири, какие проблемы их волнуют. Сотрудников компании не очень устраивает такая ситуация.

Люди говорят: «Мы бы хотели услышать информацию о нашем будущем из первых уст. Готовы встретить новых членов совета директоров на наших предприятиях. Пусть приедут к нам и ответят на вопросы о будущем наших предприятий, и городов, в которых многое зависит от благосостояния наших энергетических предприятий. Наши задачи и проблемы нужно обсуждать здесь, в России, а не в Лондоне или Вашингтоне».

На заседаниях рабочих советов, которые в эти дни проходят в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Черемхове, Тулуне, Красноярске, Нижнем Новгороде и других городах, сотрудники энергопредприятий En+ единодушно принимают решения о создании постоянно действующего канала коммуникаций с советом директоров группы. Руководство компаний идет навстречу и оказывает всестороннюю помощь в этом вопросе.

По мнению сотрудников предприятий, взаимодействие с советом директоров группы - лишь часть нагрузки вновь созданных органов.

- Создание рабочих советов - это важное своевременное начинание, - считает начальник энергомеханического управления - главный механик компании «Востсибуголь» Павел Голощапов. - Думаю, что спектр вопросов, которые они будут решать, весьма широк. Участие в деятельности советов - хорошая возможность для наших работников внести свой значительный вклад в деятельность компании, улучшение ее производственных показателей, решение социальных проблем.

КСТАТИ

Начали с яблонь и кленов

Первые акции рабочих советов прошли в выходные в Иркутске и Ангарске. По собственной инициативе их члены вместе со своими семьями высадили деревья: в пешеходной части улицы Вампилова 30 яблонь и сосен заложили основу Аллеи династий En+, возле торгового центра «КомсоМОЛЛ» появились 50 кленов, а еще одна зеленая зона - на территории Ангарского промышленно-экономического техникума. Участие в акциях приняло более 200 человек.