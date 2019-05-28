На Чаяндинском месторождении завершается строительство объектов и ведется монтаж оборудования

ПАО «Газпром» в рамках реализации Восточной газовой программы заканчивает строительство объектов и ведет монтаж оборудования на Чаяндинском месторождении, а также подготовку к вводу в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири». Чаяндинское месторождение – основа Якутского центра газодобычи и наряду с Ковыктинским месторождением в Иркутской области является ресурсной базой газопровода «Сила Сибири».

Чаяндинское месторождение, объем запасов которого оценивается в 1,2 трлн кубометров, – одно из крупнейших на Востоке России. По размеру запасов (В1+В2) оноотносится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия.

Фото: Юрий Норицын

Начало добычи газа будет синхронизировано с пуском магистрального газопровода «Сила Сибири», который намечен на декабрь 2019 года.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» – важнейший элемент Восточной газовой программы, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы транспортировки газа и новых центров газодобычи, обеспечение газоснабжения и экспорта голубого топлива в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ресурсной базой для реализации Восточной газовой программы стали крупные месторождения Якутии, Иркутской области, Камчатки и Сахалина. Базовым для формирования Иркутского центра газодобычи является крупнейшее на Востоке России Ковыктинское газоконденсатное месторождение (2,7 трлн кубометров газа).

Между тем в настоящее время на Чаяндинском месторождении завершаются строительные работы на первоочередных производственных объектах. Об этом сообщил журналистам Алексей Кононов, главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск», которое ведет обустройство месторождения.

– До конца года будут введены в эксплуатацию газовые скважины, коллекторы газосборной системы, установка комплексной подготовки газа, центральная дожимная компрессорная станция, – рассказал Алексей Кононов. – Уже готовы полигон твердых бытовых и промышленных отходов, водозабор, очистные сооружения.

Фото: Юрий Норицын

В числе первых были построены объекты инфраструктуры, которые обеспечивают защиту окружающей среды.

– В обустройстве месторождения заняты тысячи специалистов со всей страны, – сообщил в свою очередь начальник Ленского отделения управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Ван.

Он также рассказал журналистам о ходе работ по возведению установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3). Готовность объекта – порядка 90 процентов, ведется оснащение цехов оборудованием, на завершающей стадии находится строительство эстакад с трубопроводами.

- Параллельно ведется строительство уникальной установки мембранного выделения гелия. Гелий, обширными запасами которого отличается месторождение, – топливо будущего, ценный компонент, – подчеркивает начальник Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Давыдов. – Процесс извлечения гелия основывается на технологии мембранного разделения газов. Пермеат и проникший через мембрану и обогащенный гелием газ закачивают обратно в пласт.

Фото: Юрий Норицын

Отраслевой институт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подобрал специальную залежь, которая имеет необходимые характеристики и будет использоваться для хранения пермеата. Затем этот газ можно будет вернуть в технологический процесс.

Необходимость мембранной установки обусловлена еще и тем, что богатый гелием газ перед подачей в магистральный газопровод «Сила Сибири» необходимо обеднить. Планируется, что две трети объема газа будет направляться на установку мембранного выделения гелия, а треть – напрямую в газопровод.