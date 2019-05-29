2019-05-29T06:51:40+03:00
Общество

Погода на день 29 мая в Иркутске: сегодня потеплеет до +19

Еще одна хорошая новость: погода на день 29 мая ожидается без дождей
Мария КНЯЗЕВА
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Погода на день 29 мая в Иркутске: сегодня потеплеет до +19.Погода на день 29 мая в Иркутске: сегодня потеплеет до +19.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске вот уже второй как-то не ладится с погодой. Через два дня – лето. Кто-то ощущает? Вот и сегодня утром 29 мая в столице Приангарья и ненамного-то выше нуля – всего +6. А в пригороде этой ночью и вовсе были заморозки до -1 градуса. Надеемся, у дачников посадки остались целы и невредимы. Такова погод на день 29 мая в Иркутске.

В течение дня, конечно, станет потеплее. Иркутский Гидрометцентр обещает, что воздух прогреется до +19. Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Но есть и приятная новость, осадков в среду метеорологи не прогнозируют. Так что зонты можно оставить дома.

А вот жителям области придется подождать тепла. Столбики уличных термометров местами ночью там опускались до -4, утром кое-где пробрасывал снежок, днем будет идти дождь, а в отдельных районах и гром прогремит. Ветер в Приангарье ожидается юго-западный, северо-западный 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с. Утром температура воздуха до +10, днем до +15…+20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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