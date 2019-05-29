2019-05-29T09:53:02+03:00
Происшествия

ДТП в Ангарске: автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика

По предварительной информации, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Ангарске: автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика. Фото: группа "ДТП 38RUS".ДТП в Ангарске: автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Трагедия произошла днем, 29 мая на улице Коминтерна в Ангарске. Около 13 часов 48-летний водитель пассажирского автобуса «КАвЗ» не успел затормозить перед переходящим дорогу вне «зебры» 4-летним мальчиком и сбил его. От полученных травм ребенок скончался на месте.

- Сейчас на месте работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства этой аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото с места трагедии уже появились в соцсетях. По словам очевидцев, пешеходный переход находится буквально в 30 метрах от места ДТП. По информации тех же очевидцев, мама погибшего мальчика в момент аварии находилась недалеко от него. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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