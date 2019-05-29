Погиб на глазах матери: автобус сбил 4-летнего ребенка в Ангарске

В Иркутской области произошло ДТП, которое унесло жизнь ребенка. Четырехлетний мальчик погиб на глазах у матери, попав под колеса автобуса на улице Коминтерна в Ангарске. По словам очевидцев аварии, желая сэкономить время, женщина приняла роковое решение срезать путь напрямик, надеясь проскочить через одну из самых оживленных магистралей города. Они не дошли до пешеходного перехода всего 30 метров.

По неизвестной причине мальчик побежал вперед и выскочил на дорогу прямо перед маршрутным автобусом №8. Несмотря на то, что водитель ехал с небольшой скоростью, он так и не смог избежать аварии – не хватило тормозного пути. От удара с шеститонным «КАвЗ» ребенок погиб на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/711631" frameborder="0"></iframe> В Ангарске родители потеряли ребёнка, переходя дорогу в неположенном месте.

- На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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