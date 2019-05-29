2019-05-29T15:48:58+03:00
Дом. Семья

«Не кормите мусангов «Арабикой»: В Иркутске поселились зверьки, производящие кофе за 20 тысяч рублей

Кофейные зерна они не едят, а вот бананы уплетают на раз-два [видео, фото,аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Не кормите мусангов «Арабикой»: предупреждают смотрители зоопарка, где поселились зверьки, производящие кофе за 20 тысяч рублей.«Не кормите мусангов «Арабикой»: предупреждают смотрители зоопарка, где поселились зверьки, производящие кофе за 20 тысяч рублей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Необычные животные, известные широкой публике, как производители «копи-лювак» - самого дорого кофе на свете, за килограмм которого ценители этого напитка готовы выложить более 20 тысяч рублей, поселились в Иркутском зоосаде. «Не кормите мусангов «Арабикой», предупреждают смотрители. Это для них совсем не вкусно.

Как живут мусанги - зверьки, из помета которых получают дорогой кофе.Юлия ПЫХАЛОВА

Жесткая густая шерстка, две пары выпученных глаз и бесконечно игривое настроение. Так выглядят экзотические новоселы Иркутского зоосада – мусанги. Пара трехмесячных малышей, родина которых находится в далеком Индокитае, уже осваивается на новом месте. Пока они еще совсем маленькие, на двоих мусанги едва наберут килограмм веса.

- Это пара – мальчик и девочка, - рассказывает экскурсовод Иркутского зоосада Жанна Гайфуллина. – Первое время, чтобы они освоились, мусанги жили у меня на квартире, где я ухаживала за ними. Как и все дети, они очень активные. К тому же это ночные животные, больше всего они озорничают с 7 вечера и до 5 утра. За то потом весь день отсыпаются, чтобы набраться сил.

Больше всего на свете мусанги любят сладкие фрукты и хорошо поспать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше всего на свете мусанги любят сладкие фрукты и хорошо поспать.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дикой природе мусанги являются всеядными. Но пока в рационе у малюток больше фруктов.

- Любят все спелое и сладкое, за день могут слопать по 2-3 банана, - расписывает меню маленьких гурманов Жанна. - Но не откажутся и от свежих ягод. Понемногу даем им и кусочки куриной грудки.

И вот, после того, как мусанги уже освоились и окрепли, пучеглазых зверьков перевезли в зоосад. Парочка сразу же бросилась изучать новый дом.

Новоселы с любопытством изучают новый дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новоселы с любопытством изучают новый дом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сперва они немного испугались, когда поняли, что вокруг есть и другие животные, - вспоминает ветеринар Иркутского зоосада Екатерина Калинина. – Увидев в соседнем вольере сурикатов, которые с любопытством разглядывали новоселов, мусанги спрятались в укрытие. Но они быстро осваиваются, уже вовсю карабкаются по веткам и греются под светом лампы.

Кстати пока молодая пара живет без имен. В зоосаде решили, что их им выберут посетители. Для этого рядом с вольером установят урну, куда каждый гость зоопарка сможет написать и сбросить свой вариант.

- Наши посетители удивленно спрашивают об этих животных, а узнав, что это мусанги, спрашивают про кофе. – объясняет экскурсовод Жанна.

Дело в том, что эти пучеглазые пушистики известны своей ролью в производстве одного из самых дорогих сортов кофе в мире «копи-лювак». Бодрящий напиток делают, как раз из их помета. Но в зоосаде уточняют, что их мусанги в кофейный бизнес не собираются.

Пушистые зверьки охотно идут на контакт и чувствуют себя спокойно в руках экскурсовода Жанны Гайфуллиной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пушистые зверьки охотно идут на контакт и чувствуют себя спокойно в руках экскурсовода Жанны Гайфуллиной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для этого им необходимы свежие спелые плоды кофейного дерева, которые они сами выбирают на плантациях, - уточнила Жанна. – В нашем климате таких возможностей нет.

Поэтому приносить кофейные зерна в надежде скормить его мусангу не стоит. Зверькам-сладкоежка горькие и сухие зерна неинтересны. К тому же кормить животных с рук в зоосаде нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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