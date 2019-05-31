Погода на июнь 2019 в Иркутске: начало лета будет теплее обычного

Ну что, иркутяне уже заждались по-настоящему жарких летних дней и открытия нового пляжного сезона? Май в нашем городе выдался хоть и небогатым на осадки, зато не столь теплым. Поэтому вся надежда на июнь. Так чего нам ждать в первый летний месяц - холодных дождей или палящего солнца? И когда наконец, можно переодеться в легкую одежду? Синоптики уже знают, какой будет погода на июнь 2019 в Иркутске.

- Среднемесячная температура в Иркутске в июне обычно составляет +15 градусов, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Так вот, в этом году она ожидается теплее на 1 градус. Днем столбик термометра будет подниматься от +19 до +26 градусов. Порадуют нас и отдельные деньки, когда воздух прогреется до + 28…+30. И еще: есть большая вероятность того, что солнечных дней нынче будет больше, чем пасмурных.

Что касается осадков, то дождей ожидается меньше нормы. И это неудивительно, ведь по многолетним наблюдениям июль и август в Приангарье давно считаются более дождливыми, чем июнь. Почему? Просто в середине лета к нам всегда приходят циклоны из Монголии, которые задерживаются на 2 - 4 дня. И в это время дожди могут лить почти без перерыва. К слову, циклон, пусть и не монгольский, заглянет к нам и 1 июня. Да, собираясь на гулянья по случаю празднования Дня города, не забудьте прихватить зонтики и теплые вещи - на улице будет не по-летнему прохладно.

- Погода в Иркутске испортится в ночь на 1 июня, - продолжает Юлия Янькова. - Утром пойдет дождь, ветер подует до 12 - 17 м/с. К обеду солнышко может и выйдет, но ненадолго. К вечеру тучи вернутся. Воздух прогреется максимум до +14…+15 градусов. В воскресенье картина немного поменяется. Да, вновь ожидаются кратковременные осадки, зато будет уже теплее - до +18…+20.

Что касается прогноза на все лето, то о нем пока можно говорить лишь приблизительно. Судя по картам Гидрометцентра России, в июне, июле и августе погода в Иркутской области ожидается в пределах нормы - как по осадкам, так и по температуре.