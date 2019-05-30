Страховая компания «Колымская»: забота о будущем вашего ребенка

Любящим родителям, несомненно, хочется, чтобы их дети ни в чем не нуждались и заняли достойное место в жизни: получили хорошее образование, создали семью, обрели финансовую независимость. На кредиты и займы надеяться не приходится. Для хорошего старта ребенка нужно создавать накопления, и в этом помогут программы «Забота о Детях+» и «Дети+» страховой компании «Колымская». Это именно тот финансовый инструмент, который станет хорошим подспорьем, несмотря на любые жизненные ситуации.

Заключив договор страхования ребенка в СК «Колымская», человек получает возможность создать целевые накопления, свой детский фонд. Страхователем выступает один из родителей или опекун.

С первого дня договора малыш финансово защищен, что бы ни случилось с застрахованными родителями. Кроме того, весь срок действия договора, а он может быть от одного года до 23 лет, выплачивается страховое возмещение по всем травмам ребенка, будь то переломы, ушибы, растяжения, сотрясения и т.д. Суть программы заключается в том, что родители платят ежемесячные взносы, накапливая желаемую сумму к определенному сроку, при этом ребенок застрахован от несчастного случая. Сочетание страхования жизни и здоровья ребенка с программой накопления и увеличения капитала - это очень интересное и привлекательное предложение.

Конечно, ни один родитель не способен полностью уберечь свое чадо от сбитых коленок, переломов, инфекций, а вот обеспечить ребенку стартовый капитал для взрослой жизни, при этом защитив его и себя от непредвиденных обстоятельств, может каждый.

При наличии страхового полиса появляется уверенность в завтрашнем дне, в том, что в печальных случаях болезни, инвалидности, смерти родителя, ребенок получит образование и сможет построить свое будущее. При наступлении страхового события СК «Колымская» окажет поддержку в том размере, который определен в договоре.

Программы «Забота о Детях+» и «Дети+» направлены на аккумулирование необходимой денежной суммы к определенному моменту. Например, оплатить дальнейшее образование школьника, осуществить заветное желание ребенка или сделать первоначальный взнос на приобретение недвижимости.

Оформить страховку можно буквально со дня рождения ребенка. Причем сделать это могут не только родители, но также бабушки, дедушки и другие заинтересованные лица.

Если вы хотите дать своему ребенку хорошее образование, сделать сыну, дочери, внуку, внучке достойный подарок к важной дате, то программы СК «Колымская» для вас.

Цель у родителей одна - защитить благополучие своего ребенка и обеспечить ему уверенность в завтрашнем дне. А страховая компания «Колымская» в этом поможет. Начните заботиться о будущем сегодня, чтобы осуществить все, что задумали, о чем мечтаете. Сотрудники «Колымской» ответят на все интересующие вопросы и помогут выбрать наиболее выгодные виды страхования.

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