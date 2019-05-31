Конкурс “Полицейский дядя Степа”: специальный приз от «Комсомолки» получит Ярослава Крестина из Слюдянки

31-го мая в музее истории города Иркутска сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области подвели итоги конкурса игрушек “Полицейский дядя Степа”. Седьмой год подряд сотрудники полиции предлагают детям и взрослым создать необычные поделки, посвященные работе стражей порядка. Те, кто хотел принять участие в выставке, приносили свое творчество в полицейские участки по месту жительства, где сотрудники выбирали лучшие работы, которые в итоге и попали в музей. На награждении конкурса “Полицейский дядя Степа” можно было увидеть и аппликации с изображением работы полицейских, и кукол в виде стражей порядка, и даже необычные шахматы в виде инструментов эксперта-криминалиста – ну прямо глаза разбегаются!

- Идея конкурса “Полицейский дядя Степа” появилась именно в Иркутске, остальные регионы России подхватили ее позже, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин. - Когда мы впервые объявили о том, что принимаем работы, то рассчитывали, что отправят не больше 10-20 поделок. Но в итоге их пришло так много, что мы сбились со счета. Сложно изготовить игрушку, не проявляя интерес к этой профессии, не проявляя симпатии к этому благородному ремеслу. Надеюсь, что дети продолжат изучать законы России.

Казалось бы, выбрать лучшую работу из сотен других было практически невозможно, так как каждая была уникальной и неповторимой. Поэтому организаторы выставки решили увеличить количество призовых мест, предложив представителям СМИ выбрать по одной понравившейся поделке. «Комсомолка» посчитала самой интересной работу 8-летней Ярославы Крестиной из Слюдянки. Ее поделка - это связанная крючком игрушка в виде доброго усатого полицейского с голубыми глазами-пуговками. К сожалению, Ярослава не смогла приехать на награждение, но обязательно получит заслуженный подарок!

- Мы с дочкой участвуем в конкурсе уже во второй раз, - рассказывает мама Ярославы, Елена Крестина. – В прошлом году наша поделка была создана в технике вязания спицами. Тогда ее выставили на региональном этапе конкурса, но призовое место она не заняла. На этот раз мы связали игрушку крючком. А то, что наша поделка многим понравилась в итоге стала одной из лучших – это большая неожиданность!

Конкурс “Полицейский дядя Степа”: общий снимок на память.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Победителем среди детей стала девятилетняя Алиса Шеметова из Шелехова с работой «Дядя Степа - светофор». А лучшей среди взрослых – Елена Горунова из Усть-Илимска и ее работа «Конная полиция». Все без исключения участники конкурса получили грамоты от ГУ МВД России по Иркутской области и развивающую игру “Я полицейский”, которая поможет им поближе познакомиться с работой стражей порядка. А те, чьи поделки были признаны лучшими - подарочные сертификаты и ценные призы.

Посмотреть на творения участников конкурса “Полицейский дядя Степа” иркутяне смогут с 31-го мая по 8-е июня в Музее истории города. После окончания выставки все поделки полицейские подарят детям из детских домов и малообеспеченных семей, чтобы у каждого ребенка был свой персональный полицейский.