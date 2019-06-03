2019-06-03T09:19:30+03:00
Авто

Маршрутка и такси столкнулись на улице Советская в Иркутске: пострадали три человека

На месте ДТП образовалась огромная пробка
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Маршрутка и такси столкнулись на улице Советской в Иркутске: пострадали три человека. Фото: группа "ДТП 38RUS".Маршрутка и такси столкнулись на улице Советской в Иркутске: пострадали три человека. Фото: группа "ДТП 38RUS".
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Крупное ДТП произошло утром, 3 июня на улице Советская, в Иркутске. В районе остановки «Кукольный театр» столкнулись маршрутка и «Шкода» с логотипом одной из городских фирм такси. От удара, водителя и пассажира такси зажало в салоне. Чтобы помочь им выбраться потребовалась помощь спасателей.

- В аварии пострадали водитель и двое пассажиров «Шкоды», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сведений о пострадавших из маршрутки пока не поступали.

Во всех обстоятельствах этого ДТП сейчас разбираются полицейские. Добавим, что из-за аварии на Советской образовалась огромная пробка, так что иркутским автомобилистам лучше заранее выбирать пути объезда. Чтобы избежать подобных происшествий, инспекторы ГИБДД еще раз напоминают иркутским водителям о соблюдении скоростного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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