Маршрутка и такси столкнулись на улице Советская в Иркутске: пострадали три человека

Крупное ДТП произошло утром, 3 июня на улице Советская, в Иркутске. В районе остановки «Кукольный театр» столкнулись маршрутка и «Шкода» с логотипом одной из городских фирм такси. От удара, водителя и пассажира такси зажало в салоне. Чтобы помочь им выбраться потребовалась помощь спасателей.

- В аварии пострадали водитель и двое пассажиров «Шкоды», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сведений о пострадавших из маршрутки пока не поступали.

Во всех обстоятельствах этого ДТП сейчас разбираются полицейские. Добавим, что из-за аварии на Советской образовалась огромная пробка, так что иркутским автомобилистам лучше заранее выбирать пути объезда. Чтобы избежать подобных происшествий, инспекторы ГИБДД еще раз напоминают иркутским водителям о соблюдении скоростного режима.

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