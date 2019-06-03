Иркутская область переходит на цифровое телевещание

Переход на «цифру» в России обсуждается давно, и, наконец, этот день настал. С 3 июня во всех регионах, в том числе в Иркутской области, на новый формат переключают 20 федеральных телеканалов. В первый мультиплекс входят каналы Первый, «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, ТВЦ, Пятый, во второй – «Домашний», ТНТ, СТС, МУЗ-ТВ, «Звезда», «Пятница!», «Мир», ТВ3, РЕН ТВ, «Спас».

Это значит, что вы сможете смотреть любимые программы в отличном качестве и с шикарным звуком, без помех, сможете записывать передачи, чтобы посмотреть позже, подключать телетекст. И все это бесплатно! Но для этого нужно позаботиться о специальном оборудовании, которое принимает цифровой сигнал. Итак, что делать, чтобы популярные каналы не пропали из телевизора?

− Те, кто пользуются спутниковым или кабельным телевидением, могут не беспокоиться: для них вещание не изменится и новое оборудование не понадобится, − успокаивают в пресс-службе министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. А вот тем, кто «ловит» эфирный сигнал с помощью антенны, придется раскошелиться − купить приставку стандарта DVB-T2 или даже цифровой телевизор, если финансы позволяют.

Телевизор чаще всего смотрят пожилые люди, и не каждому хватает денег на приставку. В таком случае расходы компенсируют из областного бюджета. Конкретно, половину цены за оборудование (до тысячи рублей) возвращают инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам 1 и 2 групп. Также деньгами помогают малоимущим семьям и одиноким людям, которым тоже нужны цифровые тюнеры. Для этого нужно принести чек о покупке оборудования в ближайшее управление соцзащиты. Главное, успеть до конца года.

Останутся ли в телевизоре местные телеканалы

Федеральные каналы, которые не входят в мультиплексы, можно будет смотреть и в «цифре», и в «аналоге» − как вам больше нравится.

Не переживайте, региональные новости и передачи тоже не исчезнут с экранов телевизоров. Телеканалы «АИСТ» и «АС Байкал ТВ» продолжат вещание в «аналоге». Канал «НТС» будет работать в двух форматах одновременно. ГТРК «Иркутск» уже давно вещает в «цифре», делая врезки на федеральных каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Местные телеканалы в небольших городках тоже не отключат от аналога. Поэтому смотреть, что происходит в вашем городе и регионе, вы сможете точно так же, как и раньше.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться по вопросам перехода на «цифру»

Если у вас никак не получается смотреть любимые каналы в цифровом вещании, не паникуйте. Позвоните на горячую линию Иркутской области.