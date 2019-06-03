За поимку объявлено вознаграждение: в Улан-Удэ из-под стражи сбежал обвиняемый в изнасиловании

Внимание, жители Бурятии и соседних регионов! В ночь на 3 июня, при конвоировании из Улан-Удэ в изолятор временного содержания Отделения МВД по Еравнинскому району, из-под стражи сбежал обвиняемый в изнасиловании 24-летний Максим Пауль. Ранее, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. На розыск беглеца уже подняли весь личный территориальный состав а также близлежащих районов республики, Забайкальского края, Иркутской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают приметы сбежавшего. Его рост 165-170 см, европейской внешности, темные волосы, худощавого телосложения. Был одет в темную синтетическую мастерку с белыми и красными полосами на рукаве, темную футболку, черные спортивные брюки, темные кроссовки, без головного убора. Из особых примет выделяются множественные порезы на левом предплечье. На левой руке - старые шрамы в виде ожога, около горла с левой стороны старый шрам длиной 2 мм, а также татуировки на груди «две звезды».

Добавим, что полицейские Бурятии уже пообещали вознаграждение за информацию, которая поможет задержать беглеца. Анонимность гарантируется. Если вам что-либо известно о местонахождении Максима Пауля, просьба сообщать в ближайший отдел полиции.