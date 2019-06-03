Ураза-байрам в Иркутске: где мусульмане смогут отметить великий праздник

В Иркутской области проживают представители 156 национальностей. Четвертый по численности народ нашего региона – татары. По последней переписи 2010 года, представителей этого древнейшего мусульманского народа в регионе – 23 тысячи человек. В «десятку» входят также азербайджанцы, киргизы и узбеки. А благодаря трудовой миграции из стран Средней Азии, общее число мусульман у нас в регионе – около 100 тысяч человек. А 4-го июня мусульмане всего мира будут отмечать один из двух важнейших праздников в своей культуре – Ураза-байрам.

Центром притяжения всех мусульман Иркутска в день праздника Ураза-байрам станет Соборная мечеть на ул. Карла Либкнехта. Она имеет более чем столетнюю историю. Впервые деревянная мечеть на этом месте была построена в 1897 году татарскими купцами братьями Шафигуллиными. Но, поскольку представителей мусульманских народов в Иркутской области всегда было достаточно много, и небольшая постройка не могла принять всех желающих, в 1905 году на том же месте была построена капитальная мечеть, в которой всем хватило места. Богослужение в мечети в день праздника Ураза-байрам в Иркутске состоится утром, с 6:00 до 8:00. Для удобства прихожан в этом районе будет перекрыто движение транспорта.

В день празднования Ураза-байрам верующие мусульмане завершают свой длительный пост, который они держат в течение месяца, именующегося Рамаданом. В это время им запрещено пить воду и принимать пищу в течение дня, а перекусить можно только после захода солнца.

В день праздника Ураза-байрам в Иркутске представители исламской религии обязательно посещают мечеть, где проходит праздничная молитва, затем надевают свою лучшую одежду, накрывают праздничный стол и приглашают в гости друзей и соседей. Также доброй традицией Ураза-байрама является сбор пожертвований для малоимущих, которым можно поднести как деньги, так и продукты питания. Празднование завершится вечером, 5-го июня.