Иркутскстат: яйца значительно подешевели, а свежие овощи подорожали

Сколько денег в магазин не возьми – потратишь все. Знакомая ситуация? Тем более цены на продукты постоянно меняются, трудно предугадать, сколько и на что понадобится сегодня. Специалисты Иркутскстата узнали, что подешевело, а что подорожало на прилавках местных магазинов к началу лета.

Сначала о том, что стало ощутимее бить по карману. К июню в Иркутской области стали дороже свежие овощи. Капуста в среднем поднялась в цене на два рубля, морковь − на шесть, репчатый лук – на семь. Почему? Ответ очевидный – до нового урожая еще далеко. Конечно, прилавки рынка не пустуют – и свежие тепличные овощи найти не проблема, однако, готовьтесь, что стоить такое удовольствие будет на порядок дороже.

Идем дальше по продуктовой корзинке. На пару рублей повысилась стоимость мяса: свинина теперь обходится в среднем в 304 рубля за килограмм, говядина – 328, куры – 183. Немного прибавил в цене и гарнир − гречка и рис выросли на 1 рубль за кг.

А чем запивать? За кило черного байхового чая придется выложить 546 рублей – на два рубля больше, чем в начале мая.

Молочные продукты не подешевели: сливочное масло поднялось в цене на шесть рублей, сыр − на один. А вот ценники на творог, молоко и сметану за месяц практически не изменились. Не исключено, скоро «молочка» подешевеет – все-таки буренки снова гуляют на пастбищах. По крайней мере, яйца уже сбавили в цене аж на 13 рублей – ведь у кур стало больше свежих кормов. Любители омлетов теперь могут сэкономить на завтраке, покупая десяток яиц в среднем за 55 рублей.

Также немного сбавили в стоимости – буквально на 1 рубль - копченая колбаса, вермишель, подсолнечное масло. Экономия не тотальная, а все-таки есть. Как известно, копейка рубль бережет. А еще не забываем про скидки и акции в супермаркетах – это тоже помогает сберечь семейный бюджет.