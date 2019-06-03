Скот забьют, ферму сожгут: почти 1,5 тысячи коров отправят на мясо из-за заражения туберкулезом в Иркутской области

Молочно-торговая ферма иркутского масложиркомбината в селе Олонки Боханского района Иркутской области с 15 мая находится на карантине. Причина - обнаруженный у коров туберкулез. На днях этот диагноз подтвердился после лабораторных исследований, которые проводились в Иркутске и Красноярске. Известно и то, где коровы подхватили опасную болезнь. Зараза передалась животным от человека. Производство молока прекращено.

- До 1 июля на ферме забьют 1360 голов крупно-рогатого скота, - сообщили в пресс-службе администрации Боханского района. – После чего ее закроют на год и откроют только следующим летом уже с новым поголовьем. Мясо мы планируем сдать на Усть-Ордынский мясокомбинат. По словам специалистов, оно совершенно безопасно для употребления в пищу, так как возбудитель – палочка Коха погибает при малейшей термической обработке.

Что касается самой фермы, то все ее деревянные конструкции сожгут. На время простоя территория будет находиться под охраной. В то же время без из-за этого без работы останутся 80 сотрудников, среди которых механизаторы, скотники, и доярки. Часть сотрудников привлекут к участию в уборочных и других полевых работах.

Сейчас все без исключения жители села Олонки, проходят обследования на туберкулез. Местные власти, исходя из опыта других ферм Иркутской области, надеются, что после годичного карантина предприятие сможет вернуться на прежний уровень производства. Подобный случай уже происходил в совхозе Большееланский Усольского района.