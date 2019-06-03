Скот забьют, ферму сожгут: почти 1,5 тысячи коров отправят на мясо из-за заражения туберкулезом в Иркутской области

Молочно-торговая ферма иркутского масложиркомбината в селе Олонки Боханского района с 15 мая на карантине из-за обнаруженного у коров туберкулеза. Такой диагноз подтвердился после лабораторных исследований, которые проводились в Иркутске и Красноярске. Опасную болезнь коровы подхватили от человека. Производство молока уже прекратили.

- До 1 июля на ферме забьют 1360 голов крупно-рогатого скота, - сообщили в пресс-службе администрации Боханского района. – После чего ее закроют на год и откроют только следующим летом уже с новым поголовьем. Мясо мы планируем сдать на Усть-Ордынский мясокомбинат. По словам специалистов, оно совершенно безопасно для употребления в пищу, так как возбудитель – палочка Коха погибает при малейшей термической обработке.

Все деревянные конструкции фермы сожгут. На время простоя территория будет находиться под охраной.Из-за этого без работы останутся 80 сотрудников, среди которых механизаторы, скотники, и доярки. Часть сотрудников привлекут к участию в уборочных и других полевых работах.

Сейчас все жители Олонок проходят обследования на туберкулез. Местные власти, надеются, что после годичного карантина предприятие сможет вернуться на прежний уровень производства. Подобный случай уже происходил в совхозе Большееланский Усольского района.

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