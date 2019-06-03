Инвитро Иркутск: метаморфозы клеща

Сейчас очень много говорят о клещах, и это неудивительно. Именно в период с марта по июнь приходится пиковая активность этих опасных насекомых. В данном материале мы не будем в очередной раз рассказывать, где прячется клещ или как избавиться от него в домашних условиях. Вместо этого мы рассмотрим, как твердая тушка кровососа превращается в букву диагноза во время лабораторного исследования в ИНВИТРО.

Все начинается с паники

Нетрудно представить себе ситуацию, когда человека кусает клещ. Первое, что он испытывает, - это страх. Но паниковать - неправильное решение. Вместо этого нужно взять себя в руки и обратиться к специалистам, чтобы снять клеща.

Самому лучше и не пытаться. Можно ненароком убить клеща или, еще хуже, выдернуть его, оставив без головы. Тогда он будет малопригоден для исследования, а понять, инфицирован он или нет, станет возможно только тогда, когда начнут проявляться симптомы заболевания. Даже если кровосос просто обнаружился на одежде или уже отпал, отнесите его в лабораторию.

Иногда уже в лаборатории обнаруживается, что насекомое улизнуло из спичечного коробка или газеты, поэтому после снятия клеща нужно поместить в герметичную емкость, например в стеклянную банку с крышкой. Так клещ будет изолирован и не сможет «сделать ноги». После того как насекомое вытащат, его нужно сдать на исследование.

Фото: ИНВИТРО

Добро пожаловать в дробилку

В медицинском офисе сосуд с клещом помещают в отдельный контейнер и регистрируют. Его перевозят в лабораторию, охладив в диапазоне +2…+8 °C. Дальше начинается самое интересное.

Вопреки существующим заблуждениям живого клеща не вкладывают в какую-то пробирку или прибор и не просвечивают цветными лучами, как в кино. Вместо этого биоматериал - именно так теперь называется клещ - проходит процедуру подготовки.

Вначале насекомое охлаждают до -20 °C,а затем помещают в дробилку. Там оно измельчается, становится однородной массой. Этот процесс называется гомогенизацией.

- Измельченная взвесь, которой раньше был клещ, направляется на выделение. В зависимости от того, на какой патоген проводится исследование, выделяется соответствующая нуклеиновая кислота, то есть РНК или ДНК возбудителей клещевых инфекций, - делится тонкостями лабораторной диагностики главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Полученная жидкость поступает на реакцию. Здесь принципиальные отличия от традиционных лабораторных исследований заканчиваются. При помощи реагентов и приборов «жидкий клещ» превращается в заключение, с которым уже можно отправляться к специалисту.

Фото: ИНВИТРО

Работа над ошибками

Люди совершают ошибки по разным причинам, основная из которых - незнание. Так и в лабораторной диагностике человек, которого укусил клещ, может ошибиться и тем самым сделать исследования бесполезными.

Основная ошибка совсем не фатальная: люди принимают за клеща другое насекомое. «Кто-то меня укусил, отпал, наверное, это клещ!» - часто можно услышать в медицинском офисе. Как правило, персонал, который принимает биоматериал на исследование, не имеет степени в энтомологии. Для него затруднительно отличить клеща от другого насекомого.

Обычно насекомое, если это не всем известный колорадский жук или муравей, принимается на исследование. Как раз тот случай, когда излишняя бдительность, наоборот, приветствуется.

Как мы уже отмечали выше, хуже всего, когда пациент пытается удалить насекомое самостоятельно. Голова клеща - самое опасное место. В ней находится больше всего слюнных желез. Это потенциально наиболее заразная часть клеща. При попытке вытащить клеща руками, скорее всего он будет раздавлен, а его голова уйдет еще глубже в ранку.

Еще одна распространенная ошибка - медлительность.

- В лабораторном исследовании клеща есть смысл лишь в течение первых 72 часов после укуса. Если пациент не сдал насекомое в этот срок, то можно только констатировать, что клещ был инфицирован, и ждать проявления симптомов. Профилактика уже будет бесполезна, - продолжает Андрей Поздняков.

Что скрывает клещ

В зависимости от региона и других разнящихся факторов, примерно до 40% клещей являются переносчиками болезни Лайма, иначе говоря, клещевого боррелиоза. Это наиболее часто встречающееся заболевание.

Реже проявляется самое опасное заболевание - клещевой энцефалит. Как правило, им заражено не более 5% клещей, но это количество может отличаться из-за ряда условий, как и с боррелиозом.

Если во время лабораторной диагностики обнаружатся эти или какие-либо иные возбудители инфекционных заболеваний, - не затягивайте с обращением к врачу. Так вы сможете получить своевременную профилактику и с высокой долей вероятности исключить развитие патологии.

Фото: ИНВИТРО

Самое главное

Теперь последнее, но не по значению. Помните: нельзя заниматься самолечением. Патогены, которые могут содержаться в голове клеща, не всегда поддаются терапии даже в специализированных инфекционных больницах. Чего уж говорить о «бабушкиной» медицине.

Сдать клеща на лабораторное исследование в Иркутске можно в медицинских офисах ИНВИТРО:

- ул. Александра Невского, 80,

- ул. Ленина, 9,

- Ангарск, 89 квартал, д. 1, пом. 2.

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