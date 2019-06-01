Татьяна Овсиенко: концерт на Дне города Иркутска 2019

Иркутск, встречай звезду! Знаменитая экс-солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко поздравляет горожан и дарит песни в своем исполнении в День города Иркутска 2019

«Школьная поpа и пpи всякой погоде Пpопадали пpопадом мы во двоpах. Чеpез года слышу мамин я голос, Значит мне домой возвpащаться поpа…»

Кто не слышал этих строчек? Таких, пожалуй, нет. Но одно дело – подпевать известную песню телевизору, и совершенно другое – вживую самой Татьяне Овсиенко. На концерте популярной певицы, и в этом не стоит сомневаться, соберутся толпы иркутян. Это и люди постарше, которые в 1990-м году заслушивались музыкой группы «Мираж», и молодежь, тоже знакомая с творчеством Татьяны, и даже детишки, радостно хлопающие в такт песням. Танцуем все!

Кстати, несмотря на зрелый возраст (артистке 52 года), Татьяна Овсиенко выглядит отлично. Молодая, стройная, цветущая! Зажигает на сцене и делится энергией с публикой. Известная строчка в ее исполнении «Музыка нас связала» − это как раз про концерт на день города Иркутска 2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/487782" frameborder="0"></iframe> Татьяна Овсиенко о мечтах детства, новом альбоме и быстром течении времени.КП-ТВ

А вы знали?

Татьяна Овсиенко с детства на сцене. Будучи маленькой, она вместе с детским ансамблем «Солнышко» выступала на Первом канале. Образование получила не такое уж и творческое – специалист по гостиничному делу. Но именно на работе, в гостинице, она познакомилась с солисткой группы «Мираж» Натальей Ветлицкой. И дальше все как закружилось! Сначала поработала костюмером, а потом стала первым «лицом» музыкального коллектива. Но как следует Татьяна Овсиенко «раскрутилась» уже во время сольной карьеры.