15 мая 2019 года на территории Уриковского муниципального образования завершился месячник санитарной очистки территории, который ежегодно проводится в целях улучшения экологического состояния населенных пунктов.

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

В рамках месячника трудовыми коллективами муниципальных учреждений была проведена работа по уборке территорий населенных пунктов от мусора, листвы и сорной растительности. Организована уборка мест массового отдыха граждан и мест захоронений. От жителей в администрацию поступило 174 заявки на вывоз мусора, выдано 870 мусорных пакетов. Граждане убирали свои придомовые территории, детские площадки и иные общественные места, а также несанкционированные свалки.

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

В итоге в экологических мероприятий, проводимых в рамках месячника, приняли участие почти 400 человек, среди которых были депутаты и территориально-общественные самоуправления. По результатам месячника площадь земельных участков, очищенных от мусора составила 210695 кв.м., а объем убранного и вывезенного мусора составил 429 куб. м.

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

В период месячника активными гражданами были проведены три крупные акции, в которых приняли участие 196 человек. В деревне Грановщина под руководством депутата Е.А. Кузнецова был осуществлен массовый сбор мусора. Кроме того ТОС «На объездной» с привлечением волонтеров провел сбор мусора вдоль ул. Объездная и прилегающей к ней территории. Жители деревни Столбова, по их словам и вовсе объявили «войну мусору», а после , ТОСами был организован праздник, завершившийся салютом.

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

Фото: пресс-cлужба администрации Уриковского МО

Администрация Уриковского МО благодарит Всех участников экологических мероприятий за понимание важности и значимости вопроса по наведению порядка на территории нашего МО. Чем больше людей будет участвовать в субботниках, тем выше вероятность, что наше МО станет чище и уютнее. Будем надеяться, что после подобных мероприятий граждане осознают ценность своего труда, станут занимать правильную гражданскую позицию и беречь красоту и чистоту в наших селах и поселках!