Четыре вагона поезда "Новосибирск-Владивосток" сошли с путей в Забайкалье: пассажиров разместили на вокзале

ЧП произошло ранним утром, 1 июня на железной дороге в Могочинском районе в Забайкальском крае. На станции Куэнга сошли с путей четыре вагона пассажирского поезда №8, следующего из Новосибирска во Владивосток.

- Пострадавших в результате инцидента нет, никто за медицинской помощью не обращался, - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. – Пассажиров временно разместили на железнодорожном вокзале станции Куэнга. Их обеспечили водой, вскоре организуют питание. В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде. На станции назначения готовится резервный состав. Ожидается, что подменный поезд прибудет в 22:00 по местному времени.

Причина сходов вагонов пока устанавливается. Ведутся восстановительные работы. Для этого задействовали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. По предварительной информации, задержек в движении поездов пока нет. На месте также создан оперативный штаб.

Свою проверку начали и в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте. Уже известно, что опрокидывания вагонов не произошло, скорость поезда в момент ЧП составляла 20 км/ч.