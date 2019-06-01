День города 2019 в Иркутске: музыканты группы «ЧАЙФ» подарили иркутянам оранжевое настроение

Какой день рождения обходится без гостей, правильно, ни один. Вот и на День города 2019 в Иркутске приехала группа «ЧАЙФ». Строчки из песен уральских музыкантов знает практически каждый. «Оранжевое настроение», «Пусть все будет так, как ты захочешь», «Рок-н-ролл этой ночи» и, конечно же «Никто не услышит». Песням группы «ЧАЙФ» подпевают все независимо от возраста и интересов. Поэтому, чтобы вживую услышать голос бессменного лидера и солиста группы «ЧАЙФ» Владимира Шахрина, на площади графа Сперанского собрались тысячи иркутян.

Концерт группы "ЧАЙФ" в Иркутске.Фото: Дмитрий ЗАНДАНОВ

Несмотря на то, что группа начала свою деятельность еще в далеком 1985 году, их песни все еще актуальны и в наше время, а сами музыканты все также полны задором и желанием порадовать своих поклонников.

Поэтому можно смело сказать, несмотря на капризы погоды, День города 2019 в Иркутске запомнится ярким оранжевым настроением, которое привезли с собой уральские музыканты.

А вы знали?

Солист группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин и гитарист Владимир Бегунов знакомы еще со школьной скамьи. Это случилось после того, как семья Владимира Бегунова переехала в тогда еще Свердловск и отдала сына в школу №36. Еще один любопытный факт. Владимир Бегунов, бывший милиционер, несколько лет он совмещал участие в рок-группе с работой в патрульно-постовой службе. Ну а само название «ЧАЙФ» появилось от слов «чай» и «кайф». На заре своей карьеры молодые музыканты не могли позволить себе кофе, поэтому заваривали напиток в кофейнике. Без него не обходилась ни одна репетиция. Поэтому, когда встал вопрос о выборе названия для коллектива, ответ нашелся быстро.