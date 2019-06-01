Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске: это было ярко и красиво

Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске запустят в 22. 45. Он уже стал для города доброй традицией. Многие иркутяне уже ждут этого красочного момента, который они будут снимать на свои смартфоны. Запустят салют, как обычно, с баржи на Ангаре, в районе Нижней Набережной.

Наблюдать Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске можно со многих точек в городе. Увидят его и в центре, в Правобережном и Октябрьском округе, и с высоток на левом. Жители микрорайонов Левого берега Ангары специально поднимаются на верхние этажи зданий, чтобы получше рассмотреть, как причудливый рисунок расцвечивает небо. А те, кто знает, что видно точно не будет, приезжают на набережную. Кстати, автобусы и троллейбусы, впрочем, как и трамваи, первого июня ходят в городе до часу ночи. Так что и на такси вам тратиться не придется.

А как иркутяне веселились! Смотрите онлайн-трансляцию ( если вы участвовали в карнавальном шествии, можете узнать на фото себя или своих знакомых), а также подборку лучших фото праздника. .И видео, кстати, тоже!

Приехавшая на праздник Татьяна Овсиенко станцевала твист. Чем снискала бурные аплодисменты горожан и гостей города. А группа "Чайф" принесла жителям оранжевое настроение. Вы пропустили этот праздник жизни, но хотите посмотреть, как это было? Читайте в материалах, подготовленных нашими корреспондентами, посмотрите фото.

Празднование Дня города завершится и начнется Салют на День города 1 июня 2019 в Иркутске. Залпы грянут сразу после окончания концерта на площади графа Сперанского. И если вы в тот момент будете в сквере, то красочный фейерверк рассмотрите без проблем.