«Лензолото»: Девиз добра - делись добром с другими

Бодайбинский район, золотоносный край Иркутской области, ежегодно пополняет золотой запас страны тоннами драгоценного металла. При этом предприятия, которые занимаются добычей ресурсов, вносят серьезный вклад в развитие этой северной территории.

Так, АО «ЗДК «Лензолото» ежегодно участвует в реализации социально значимых мероприятий. Наиболее значимыми из них в 2018 году стали благоустройство спортивной площадки возле бодайбинской школы № 1 и территории возле городского парка; ремонт отделений, кабинетов врачей и зданий районной больницы, закупка медицинского оборудования; обновление культурно-досугового центра; оказание помощи детям из малообеспеченных семей; приобретение учебной литературы для Бодайбинского горного техникума; организация и проведения культурно-массовых мероприятий, благотворительных праздников и многое другое.

Нельзя не отметить огромный вклад предприятия в работы по ремонту учреждений образования и культуры, улучшение их материально-технической базы.

АО «ЗДК «Лензолото» также активно поддерживает развитие спорта: помогает проводить спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры, выделяет средства на ремонт спортивных объектов и приобретение оборудования.

Финансовую помощь получают и граждане, нуждающиеся в лечении в учреждениях здравоохранения за пределами района; семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Коллектив предприятия взял шефство над каждым участником ВОВ, перечисляет средства на организацию и проведение празднования Дня Победы.

Традиции меценатства

«Добро - достояние древних доктрин, дошедшее до наших дней и достигшее достойного диапазона. Добро должны делать все: от двора до дворца, от девочки до дедушки, от дворника до директора, от дикаря до дипломата, от домохозяйки до депутата. Держава держится на достойных, добрых делах, которые дарят доверие, добросердечность, демократичность для дальнейших достижений, действий, демонстрирующих доблесть, добропорядочность достойными делами. Девиз добра - делись добром с другими!» - так 10 лет назад написала выпускница одной из школ Бодайбинского района Анна Ейбог.

Этот девиз стал жизненным кредо сотрудников «Лензолота», входящего в группу «Полюс». В компании вошло в традицию шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, оказание помощи детям с ограниченными возможностями, проведение обучающих тренингов по безопасности для детей из социально неблагополучных семей и учеников школ Бодайбинского района. Также без участия компании «Лензолото» в муниципалитете не обходится ни один праздник, будь то 9 Мая, День защиты детей или День металлурга. Горожане и гости города знают, как прекрасно в Бодайбо организуют торжественные мероприятия, и с нетерпением их ждут.

Для организации праздничных площадок «Лензолото» привлекает детей и взрослых, волонтеров, представителей творческих коллективов района.

Волонтеры. Фото: «Лензолото»

– Компания делает большое доброе дело! – сказала директор Дома детского творчества города Бодайбо Светлана Курамшина. - Наше сотрудничество помогает социализировать детей, дать им возможность получить опыт выступления на открытых площадках.

Как подчеркнул мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев, «Лензолото» является лидером в проведении мероприятий для горожан.

- Компания задает тон и привлекает другие предприятия города и района к участию в социальной жизни и развитии нашей северной территории. Мероприятия, проводимые «Лензолотом», носят новаторский характер. Они отличаются яркостью, новизной, и горожане всегда с удовольствием их ждут, - отметил Евгений Юмашев.

Нынешний 2019 год «Лензолото» начало с акции добрых дел «Дед Мороз в гостях у детей». Сотрудники дирекции по персоналу во главе с директором облачились в яркие костюмы и навестили малышей, которые проходили лечение в детском отделении районной больницы, побывали в семьях, воспитывающих детей-инвалидов.

Особое внимание сотрудники золотодобывающего предприятия всегда уделяют ветеранам. Рождественские праздники не стали исключением. В эти зимние дни Дед Мороз со свитой приходил в гости к ветеранам с вкусными подарками.

Также уже третий год подряд компания «Лензолото» проводит масленичные гулянья, и с каждым разом число участников мероприятия растет. Организаторы не устают удивлять горожан: хороводы, песни, конкурсы, чай с блинами и пирогами и другие развлечения. Бодайбинцам уже полюбился конкурс «Ледяные богатства». В его рамках за 30 минут необходимо узнать тайну куба - извлечь изо льда капсулы с загадками и разгадать их.

Масленица: «волшебный блин пожеланий». Фото: «Лензолото»

Особое внимание детям и ветеранам

Главный праздник страны - День Победы. Сотрудники «Лензолота» всегда поздравляют участников войны, тружеников тыла. В этом году они тоже навестили своих подшефных ветеранов, пообщались, обсудили все последние новости. Пожилым людям необходимы внимание и забота. Представители компании стараются подарить частичку души и тепла каждому ветерану.

Также 9 мая «Лензолото» традиционно участвует в организации «Полевого городка». В этот раз, несмотря на непогоду, он принял более 350 человек.

В гостях у ветеранов. Фото: «Лензолото»

В компании «Полюс» действуют «Золотые правила безопасности». Безопасному поведению на улице, дома, в школе учеников начальных классов образовательных учреждений города Бодайбо обучают сотрудники отдела безопасности и дирекции по персоналу компании «Лензолото». В преддверии летних школьных каникул была организована акция «Безопасное лето с Пеппи». Вместе с озорной героиней повести Астрид Линдгрен ребята повторяли правила безопасности на дороге, в лесу, у реки; рисовали карту «Безопасный маршрут». Теперь родители 170 ребят могут не беспокоиться за своих детей - урок безопасности повторен.

Акция «Дед Мороз в гостях у детей». Фото: «Лензолото»

До конца года жителей Бодайбинского района ждет еще много акций, праздников и торжественных мероприятий. А предновогодние дни будут наполнены особенными событиями.

Дарить чудо под Новый год - одна из добрых традиций компании «Лензолото». В это время порядка 1300 детей и 200 взрослых становятся участниками благотворительных спектаклей. Каждая театральная постановка уникальна. Детям предоставляется возможность быть не просто зрителями, а полноценными участниками всего происходящего на сцене. Так что бодайбинцы уже с нетерпением ждут новых предновогодних встреч со сказочными героями. Сотрудники «Лензолота» уверены: скучно не будет!

Замечательно, что традиции меценатства живы и развиваются. Благодаря этому в северных территориях формируется комфортная среда. Местные жители рады тому, что есть предприятия, которые организуют интересные акции, способствуют развитию Бодайбинского района. Коллектив «Лензолота» получает от населения благодарности за свою работу. Люди надеются, что золотодобывающая компания продолжит традицию добрых дел.