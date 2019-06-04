2019-06-04T05:27:58+03:00
Общество

Прогноз погоды на день 4 июня в Иркутске: временами небольшой дождь

Зонты сегодня пригодятся и жителям Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске сегодня, 4 июня, могут быть дожди.В Иркутске сегодня, 4 июня, могут быть дожди.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ох,не этого ждали от лета иркутяне, ох, не этого... Дожди зарядили в Иркутской области на несколько дней. Сегодня, 4 июня, в столице Приангарья осадки будут выпадать временами. Так что, дорогие земляки, не забудьте зонт, выходя во вторник из дома.

- В Иркутске 4 июня - переменная облачность, ветер дует северо-западный со скоростью 7-12 м/с, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура в городе утром около +9, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов. А вот жителям области уже несколько дней приходится участвовать в битве за урожай. Которую ночь там подмораживает. Этой ночью, например, до -2.

Днем в Приангарье ожидаются умеренные дожди и грозы, солнце то появится, то снова скроется за тучи. Ветер синоптики обещают северо-западный, юго-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут +10, днем +16...+21 градус, но это при условии, что солнышко пригреет. Если звезды из-за облаков видно не будет, за окном станет не теплее +8... +13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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