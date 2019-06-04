2019-06-04T12:07:18+03:00
Экономика

«Охотники за головами»: кому в Сибири готовы платить по 300-400 тысяч в месяц

В топ-три самых дорогих вакансий вошли IT-шник для работы в Германии, директор «на золото» и пилот Ми-8
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Охотники за головами»: кому в Сибири готовы платить по 300-400 тысяч в месяц.«Охотники за головами»: кому в Сибири готовы платить по 300-400 тысяч в месяц.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Кстати, это вовсе не совет «юноше, обдумывающему житье», срочно перекидывать документы на эти специальности. Речь идет о самых высокооплачиваемых, а значит, высококлассных и дефицитных профи, которые способны «дать результат». Такие есть практически в любой профессии. В прошедшем месяце в топ еще вошли продажники, геолог и маркетолог.

-Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter рассмотрели вакансии для Иркутска и составили топ-10 самых дорогих предложений за май, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - . Первую строчку рейтинга заняло предложение для Front-end разработчика Javascript с зарплатой от 295 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение составило 37 000 рублей.

Как же достичь высот? Определить это, на самом деле, очень просто. Непросто достичь. Итак, чего хотят хэндхантеры от самых дорогих специалистов?

Начнем с ИТ –специалиста, которого зовут в Германию вместе с семьей. Там ему и будут платить 295-400 тысяч в месяц. Как пишут в предложении о работе, это «выше рынка». Наверное, все-таки 5 миллионов в год. Конечно, когда из этой суммы вычтут все немецкие налоги, окажется несколько меньше. Но внушает.

Нужно на самом деле многое и профессиональный английский, высшее профильное образование здесь не самое сложное.

«Мы разрабатываем интерактивные, интеллектуальные аудио решения - для радиостанций, а также для других медиа-компаний. Это включает платформы, управляемые данными, а также интеллектуальный цифровой аудиоконтент, - предупреждают работодатели.

После перечисления всех программ идет самое важное. «Креативное мышление, чувство качества и позитивный настрой при решении проблем.» Это к тому, что идет поиск нового Стива Джобса. Но если человек будет обладать чуть меньшими качествами, тоже ничего.

Вторым в списке дорогих идет механик золотоизвлекательной фабрики, который будет работать вахтами за границей и обеспечивать бесперебойную работу этой самой фабрики и автотранспорта. Отметим – без хорошего спеца производство просто встанет. Механизмы перестанут работать. Поэтому такой специалист – универсал – на вес золота. Ему при вахте три месяца через один и достаточно тяжелой работе готовы платить 270 тысяч в месяц.

В топ-три самых –самых входит и вакансия пилота Ми-8. И опять – на выезд. Хорошие КВС так нужны, что им предлагают весьма привлекательные условия. Как на фрилансе, так и на постоянной основе. Тем, кто подаст документы до 15 июня, выдадут миллион подъемных для командира вертолета, 250-300 тысяч рублей для вторых пилотов, бортмехаников и штурманов. Пилотам обещают переподготовку, повышение квалификации и общежитие разного уровня комфортности в местах базирования, санаторно-курортное лечение и соцпакет.

Самую большую зарплату готовы платить продажникам и маркетологам. Но талантливым. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самую большую зарплату готовы платить продажникам и маркетологам. Но талантливым.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Далее в топе большой группой идут люди, которые могут успешно торговать даже слонами в Африке. Продажники. Такие нужны всегда. Открывать новые магазины и вести стратегическое планирование бизнеса, контролировать работу других и самому заниматься реализацией. Стоят такие специалисты на рынке Иркутска 100-150 тысяч в месяц, не считая всяких бонусов и приятных мелочей. Но и требовать от них будут много. В этой же дружной когорте -маркетолог, который способен создать грамотную модель продвижения товаров. Ему платят. Правда, поменьше – до сотни в месяц.

Каким образом в эту группу затесался инженер-геолог, многим может быть непонятно. А напрасно. Его работа – нефтегазовые скважины. Его задача – чтобы они работали великолепно – инженерное сопровождение бурения. И зарплата от ста тысяч.

Видите? Все эти люди - профессионалы. От каждого требуются мобильность, креативность, отличное знание профессии и умение продать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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