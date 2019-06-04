Как я решила "жить простой жизнью" и не вошла в джинсы 34-го размера

Насладившись абсурдностью этого мира, я решила пожить простой жизнью. По словам одной подруги, простая жизнь складывалась из трех пунктов: быть женой, матерью, хозяйкой на все сто. Но это было не так уж просто. Другая посоветовала мне «не подсаживаться на пироги». Третья намекнула, что не плохо бы какое-то время просто пожить для себя.

Следуя первой мудрости, я убрала квартиру. Помыла даже глобус, который казался серым, особенно в районе Южной Америки. До блеска оттерев все океаны и континенты, я почувствовала, что и во мне наконец воцарилась гармония.

Второй совет – не подсаживаться на пироги – дался мне без усилий. Ведь если ты будешь регулярно готовить, твой муж станет сытым, ленивым и вряд ли поведет тебя в ресторан. А муж в ресторане гораздо привлекательнее мужа на диване перед телевизором. Сварив пшенную кашу на ужин, я почувствовала, что готова перейти на следующую ступень. И отправилась наслаждаться жизнью.

Я встретилась практически со всеми своими друзьями и знакомыми. Общение, как правило, дополнялось шарлотками, мороженым и другими калорийными блюдами. Некоторые особо чуткие товарищи угощали меня, приговаривая: «Тебе кофе с корицей и с вафлей? Я заплачу, не беспокойся. Ты же у нас теперь безработная».

С такими друзьями, подумала я, еще месяца два смогу жить вполне беззаботно. «Но помни, такая жизнь засасывает, -- заметила подруга, придвигая ко мне клубничную панакоту. -- Развратишься и опустишься на самое дно».

Несмотря ни на что, праздник жизни продолжался до тех пор, пока я не зашла в свой любимый магазинчик, чтобы примерить джинсы. Но в свой обычный 34-й размер я почему-то не вошла…

Выслушав мой рассказ о джинсах, муж наполнился едкой иронией:

-- Это ужасно! Я привык, что моя жена стройная и главный редактор. А теперь моя жена пухленькая домохозяйка.