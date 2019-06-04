Старую крышу сняли, а новую не постелили: 30 квартир жилого дома затопило после ливня в Иркутске

В Венецию превратились несколько подъездов четырехэтажного жилого дома на улице Сибирских Партизан, после дождя, который шел всего несколько часов. В ночь на 3 июня, жильцы 30 квартир с верхних этажей проснулись после того, как вода начала капать им на голову, а по стенам стали бежать ручьи. Ни тазики, ни ведра, не спасли жилища иркутян от затопления.

Да и как тут спасешь, когда живешь в прямом смысле без крыши над головой. Все дело в том, что месяц назад в доме начали капитальный ремонт. Рабочие полностью сняли кровлю, но видимо, рассчитывая, на то, что с приходом лета, солнечная и засушливая погода будет стоять в нашем городе беспрерывно, застелить крышу, не поторопились. Но первый же ливень, устроил в доме настоящий потоп.

- Выяснилось, что субподрядчик, вскрыв крышу, вообще прекратил на объекте всякую работу, - заявил на совещании с руководителями Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. – За такие вещи подрядчики обязаны нести полную ответственность. Жители не должны терпеть убытки от плохо организованной работы строителей.

Сразу после ЧП к жильцам дома на Сибирских Партизан съездил генеральный директор Фонда Константин Рассолов. Увидев масштабы бедствия, он оценил ситуацию как критическую.

- Мы уже связались с генподрядчиком, который работает на этом доме и потребовали немедленно восстановить процесс ремонта, – отметил Константин Рассолов.

По словам, властей, рабочие должны вернуться на ремонт крыши уже 4 июня. Подрядчик же в свою очередь пообещал вовремя доставить на объект все оборудование и материалы.

Правда, сколько потребуется времени на то, чтобы застелить всю крышу и успеют ли строители сделать это до следующего дождя, не сообщается. Что касается ущерба, нанесенного хозяевам затопленных квартир, то его генеральный директор компании-генподрядчика пообещал возместить в ближайшее время.