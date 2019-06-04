2019-06-04T15:52:15+03:00
Дом. Семья

Пропустите утку с утятами: водители уступили дорогу крякающей семейке

Скорее всего, птица из Иркутска вела своих детишек к гнезду на Ново-Ленинских болотах (видео)
Анна ПОПОВА
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Пропустите утку с утятами: водители на улице Трактовой в Иркутске уступили дорогу крякающей семейке. Фото: группа "ДТП 38" ВконтактеПропустите утку с утятами: водители на улице Трактовой в Иркутске уступили дорогу крякающей семейке. Фото: группа "ДТП 38" Вконтакте
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4-го июня в группе "ДТП 38"в социальной сети "Вконтакте" появилось умилительное видео. Утка вместе с семью утятами переходит дорогу на улице Трактовая в районе остановки "Узловая". Складывается впечатление, что мама-утка не в первый раз переводит свой выводок через улицу, поскольку она делает это уверенно и почти не останавливается при виде проезжающих машин. Скорее всего, их гнездо находится на небольшом водоеме, который находится прямо возле этой дороги.

Несмотря на то, что крякающую семейку было очень трудно заметить, автомобилисты смогли увидеть маленьких пешеходов издалека и уступить им дорогу. Кстати, птицам очень повезло, что они не начали переходить улицу чуть раньше, иначе они бы не избежали столкновения с огромным джипом, который проехал прямо перед ними. Одним словом, если утки часто переходят дорогу в этом месте, то пора бы уже нарисовать для них специальный пешеходный переход.

Пропустите меня: водители помогли утке с утятами перейти дорогу в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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