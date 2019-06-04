Пропустите утку с утятами: водители уступили дорогу крякающей семейке

4-го июня в группе "ДТП 38"в социальной сети "Вконтакте" появилось умилительное видео. Утка вместе с семью утятами переходит дорогу на улице Трактовая в районе остановки "Узловая". Складывается впечатление, что мама-утка не в первый раз переводит свой выводок через улицу, поскольку она делает это уверенно и почти не останавливается при виде проезжающих машин. Скорее всего, их гнездо находится на небольшом водоеме, который находится прямо возле этой дороги.

Несмотря на то, что крякающую семейку было очень трудно заметить, автомобилисты смогли увидеть маленьких пешеходов издалека и уступить им дорогу. Кстати, птицам очень повезло, что они не начали переходить улицу чуть раньше, иначе они бы не избежали столкновения с огромным джипом, который проехал прямо перед ними. Одним словом, если утки часто переходят дорогу в этом месте, то пора бы уже нарисовать для них специальный пешеходный переход.