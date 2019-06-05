2019-06-05T03:47:15+03:00
Досуг в Иркутске

220 лет Пушкину: день рождения классика 6 июня сибиряки отметят чтением стихов и спектаклями

Александр Сергеевич Пушкин — это имя в России известно всем с малых лет
Мария КНЯЗЕВА
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220 лет Пушкину: день рождения классика 6 июня сибиряки отметят чтением стихов и спектаклями. Фото: ТЮЗ Иркутска.220 лет Пушкину: день рождения классика 6 июня сибиряки отметят чтением стихов и спектаклями. Фото: ТЮЗ Иркутска.
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Его сказки читают малышам перед сном, его стихи заучивают наизусть школьники, его произведения с восторгом читают взрослые. В театрах по всему миру ставят спектакли по мотивам его романов и рассказов, режиссеры снимают фильмы. 20 лет Пушкину отмечает и Иркутская область.

В Приангарье и ежегодно готовят мероприятия ко дню рождения Александра Сергеевича — 6 июня. В этот день в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского пройдет множество событий. Давайте по порядку.

С 11.00 будем слушать произведения великого поэта в записи в исполнении таких знаменитых российских актеров, как Иннокентий Смоктуновский, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий и другие. Кстати, для тех, у кого имеется любовь к ручному творчеству в «Молчановке» на первом этаже в 11.00 начнутся мастер-классы — иллюстрации к сказкам, пушкинская открытка, реставрация книг. На третьем этаже весь день до 20.00 можно поиграть в «Гадания по Пушкину».

В 14.00 в салоне «Звуки лиры» намечена литературно-музыкальная встреча «Гений чистой красоты»: откроется книжная выставка, ожидается выступление студии «Бусинка», все желающие сами смогут подняться к микрофону и прочесть произведения знаменитого поэта или спеть песни на его стихи.

В 15.00 в виртуальном зале иркутянам покажут запись из концертного зала имени С. В. Рахманинова. Прозвучат фрагменты из опер М. Глинки «Руслан и Людмила», Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

В 17.00 на литературно-музыкальном вечере «Я помню чудное мгновенье…» споют романсы, написанные на стихотворения Пушкина и его современников. В это же время на втором этаже намечена VIP-читка романа «Евгений Онегин».

Спектакли

В 18.30 6 июня в отделе электронных ресурсов «Молчановки» молодежный камерный театр «Подвал» представит постановку «Граф Нулин». Поэма, которая легла в основу спектакля была написана классиком всего за два декабрьских дня в 1825 году. Как обещают организаторы эта театральная зарисовка полна юмора, легкости и сценического куража. Вход на все праздничные встречи — по читательскому.

В Театре юного зрителя спектакли, посвященные классику, покажут 5 и 6 июня. В среду в 18.30 это будет «Дуэль» для зрителей старше 16. Спектакль написан и поставлен полностью силами иркутянам. Режиссер — Александр Гречман. Постановка расскажет нам о жизни и творчестве поэта Александра Сергеевича Пушкина. Забавно, что на сцену в этот вечер поднимется не только поэт со своими друзьями, но и герои его произведений. В четверг в 11.00, в сам 220-летний юбилей поэта, на сцене ТЮЗА - «Руслан и Людмила» для школьников. В драмтеатре Иркутска 6 числа - «Евгений Онегин».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Галерее сибирского искусства 6 июня ко Дню рождения Александра Пушкина в 18.00 пройдет вечер иркутской поэзии. Наши земляки - Артем Морс, Алена Рычкова-Закаблуковская, Дмитрий Белых, Светлана Михеева, Андрей Семенов - прочтут стихи ушедших авторов об Иркутске и собственные произведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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