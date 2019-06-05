Проекты «Добрыша» - в небе, на воде и на земле

Самый настоящий воздушный бой смогли посмотреть ребятишки, пришедшие 1 июня на празднование Дня защиты детей в школу № 2, что на Синюшиной Горе. И пусть в небе над стадионом сражались не настоящие самолеты, а кордовые модели, летающие по кругу на привязи из двух тросиков, их бой был настолько зрелищным, что юные зрители буквально ревели от восторга. Еще бы! Ведь сердце каждого летательного аппарата - моторчик объемом 2,5 кубических сантиметра и мощностью 1,5 лошадиные силы - позволяет развивать скорость 150 км/ч. И на этой безумной скорости нужно не только управлять своим самолетом, не теряя из виду противника, но еще и выстраивать тактику и стратегию боя!

Суть таких воздушных боев заключается в том, что два соперника одновременно пилотируют свои модели в одном и том же круге, стараясь срубить двухметровую ленту, прикрепленную на трехметровой нитке к хвосту модели противника. Как это делается, школьникам наглядно продемонстрировали пилоты - мастер спорта по авиамодельному спорту в классе F2D (воздушный бой) Алексей Назаров и кандидат в мастера спорта Алексей Федоров, а также их механик - мастер спорта Александр Акиньшин.

- Мы тоже так хотим! Научите, пожалуйста! - приставали восторженные мальчишки к героям дня.

Отчего же не научить! Ведь этот незабываемый, головокружительный воздушный бой был презентацией проекта «Авиамодельный кружок - в каждую школу». Его автором является Александр Акиньшин - человек, искренне влюбленный в небо. Он многолетний сотрудник конструкторского бюро Иркутского авиазавода, а еще руководитель многопрофильного научно-творческого центра ДДД («Движение добрых дел»).

24 декабря 2018 г., согласно договору, подписанному между РО ДОСААФ России и благотворительным фондом «Байкал Интеграция», этот центр получил в безвозмездное пользование помещение площадью 115,30 кв. метров на территории ДОСААФ. Сейчас здесь идет ремонт, а уже с 1 сентября дети и подростки смогут бесплатно заниматься научно-технической деятельностью в различных кружках, в том числе и в кружке авиамоделирования.

- Цели у нас амбициозные: хотим, чтобы воспитанники центра выросли хотя бы до уровня кандидата в мастера спорта и могли претендовать на участие в сборной России, - рассказывает Александр Акиньшин.

Для этого необходима соответствующая база, которая, прежде всего, включает в себя места для тренировок. Между тем сегодня в Иркутске очень мало подходящих площадок.

Так, в советские годы в Иркутске-2 в парке «Комсомольский» существовал специально приспособленный для подобных забав кордодром. В свое время любители авиамодельного спорта вложили в эту площадку много сил и денег: отсыпали болотистую местность гравием, заасфальтировали, окружили по периметру защитной сеткой, которая была натянута на врытые в землю шестиметровые металлические трубы. Также были оборудованы специальные места для судей, спортсменов и зрителей.

Во время приватизации все это великолепие было пущено под трактор, а многочисленные металлоконструкции закончили свои дни в пункте приемки чермета. Затем участок был передан съехавшему из ЦПКиО парку аттракционов «Чиполлино», а в конце 2018-го компания «Капитал Групп», которой принадлежал «Чиполлино», была признана банкротом. Сегодня на месте кордодрома находятся полуразобранные качели-карусели, а иркутские поклонники кордового авиамоделирования проводят бои на одной из полян в Жилкино и на берегу реки Картагон в районе Ангарска.

Кроме подходящих площадок необходимы и фундаментальные вложения в материалы и оборудование: двигатели, аккумуляторы, корды, тросы, винты, топливо. Чтобы для кордовых воздушных боев укомплектовать одного спортсмена, требуется минимум 150 - 200 тысяч рублей. Откуда взять такие деньги?

- Мы очень крепко рассчитываем на благотворительность, - говорит управляющий благотворительным фондом «Байкал Интеграция» Александр Сухачевский. - И эти надежды, как показывает практика, имеют под собой вполне веские основания. Например, нынешней весной при финансовой поддержке наших социальных партнеров Александр Акиньшин принял участие в нескольких соревнованиях. Это, во-первых, этап Кубка мира Кубок «Эльбрус - 2019» и 1-й этап Кубка России по авиамодель ному спорту в классе свободнолетающих моделей, которые проходили в Нальчике, а во-вторых, «Золотое кольцо Сибири» - так спортсмены неофициально называют шесть этапов Кубка России, которые проходят в виде открытых чемпионатов Томской, Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края, республик Хакасия и Бурятия.

Герой России Евгений Черняев. Фото: «Байкал Интеграция»

Значит, обеспеченные и неравнодушные люди вполне могут помочь деятельности кружков. А дальше, по задумке Александра Акиньшина, начнется второй этап реализации его проекта, направленного на школы города: прозанимавшись несколько лет в секции авиамоделирования подросток вполне сможет вести кружок в своей школе (естественно, под наблюдением кого-то из педагогов).

Что касается финансовых затрат, то авиамодельный спорт может быть весьма недорогим и доступным каждому. Дело в том, что воздушный бой на кордовых моделях - это высший пилотаж. А начинают все, как правило, со свободнолетающих моделей: с планеров и резиномоторных самолетов. Они довольно просты в изготовлении (достаточно пенопластовой потолочной плитки для крыльев, рейки для киля и стабилизатора, куска резинки для двигателя и кусочка пластика от бутылки для пропеллера), а летать могут даже в спортзале любой школы.

- Наш центр сможет выполнять роль координирующей организации для всех подобных школьных кружков. Мы планируем открыть небольшое производство, которое будет выпускать наборы для начинающих: из них можно собирать простейшие модели. Раньше такой деятельностью занимался ДОСААФ по специальной государственной программе, - рассказывает Александр Акиньшин. - Некоторые люди говорят, что нынешним детям все это не интересно, что их занимают различные гаджеты. Не верьте! Ребятишки с огромным удовольствием работают над изготовлением авиамоделей, у них масса энергии, которая позволяет многого достичь в этом направлении. В моей практике был случай, когда абсолютно нулевые подростки начали заниматься всего за два месяца до крупных соревнований. Причем некоторые из них даже геометрию в школе изучать не начинали, а им необходимо было рассчитать площадь самолета! В итоге в соревнованиях участвовали девять человек, у каждого на руках было по две модели. И мы заняли третье командное место!

Интерес к «океанскому» проекту «Добрыша» проявляют как ученые, так и политики. Фото: «Байкал Интеграция»

Кстати, открытый чемпионат Иркутской области, в котором в начале нынешнего мая принимал участие Александр Акиньшин, включал в себя и юношеский зачет. Победу в нем одержал Александр Карташов, который помимо главного приза соревнований получил еще и замечательный подарок от «Байкал Интеграции» - путевку на участие в летнем Патриотическом туре по городам-героям России. Всего в нем примут участие 30 подростков из Приангарья - победители различных конкурсов, спортивных соревнований и олимпиад.

Кстати, на днях о своей поддержке таких туров заявил мэр Усольского района Иркутской области Виталий Матюха. И это не просто слова: районная администрация выделила расположенную неподалеку от Новожилкино скважину с артезианской водой, которую высоко оценили в Китае и Монголии. Из этой скважины будет разливаться бутилированная питьевая вода «Добрыш», которая может приблизить реализацию движения «Авиамодельный кружок - в каждую школу».

- Хотя деньги на самом деле не всегда решают все. Главное - было бы желание, ведь даже в голодные 30-е годы прошлого века авиамодельный кружок был чуть ли не в каждой школе и в каждом клубе страны - только в Иркутске их было около двух десятков! - говорит Александр Акиньшин. - Стоит ли удивляться тому, что практически все советские авиаконструкторы в юности прошли через такие кружки. Кроме того, любого спортсмена можно было усаживать за штурвал настоящего, полноразмерного самолета - и при минимальной подготовке из него получался весьма неплохой летчик. Кто-то скажет, что с тех пор времена кардинально изменились, но и сегодня в суперсовременном Китае в каждой школе работает авиамодельный кружок. Ведь занятия в таких кружках замечательно развивают мелкую моторику, форматируют юные мозги, обучая их технически грамотно мыслить, да и просто формируют из ребенка достойного члена общества.

С небес - в океан!

Еще один проект «Добрыша» спускает нас с небес, но не на землю, а в воды мирового океана. Именно там будет действовать Научно-исследовательский экологический плавучий комплекс, разработкой концепции которого сейчас занимаются участники многопрофильного научно-творческого центра ДДД. А ведущим специалистом этого проекта является командир глубоководного обитаемого аппарата «Мир» и один из самых опытных глубоководников мира.

Героя России, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Мужества Евгения Черняева судьба связала с Иркутском и Байкалом еще в далеком 1977-м, когда он впервые погрузился в глубины священного моря. В 2008 - 2010 годах он участвовал в исследованиях байкальского дна, совершив немало важных научных открытий. С 2016-го Черняев тесно сотрудничает с иркутским благотворительным фондом «Байкал Интеграция». А совсем недавно снова прилетал в Прибайкалье, чтобы пообщаться с юными сибиряками в рамках федерального проекта «Диалоги с героями».

Этот проект стимулирует общение между Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза, Героями Труда и молодежью: студентами, воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений, а также старшеклассниками - членами Российского движения школьников.

За несколько дней Евгений Черняев провел с подростками 14 встреч - в Иркутске, Ангарске, Верхоленске, Шелеховском и Усольском районах. Ему было о чем рассказать юным слушателям: о том, как на подводных аппаратах «Мир» совершил девять походов к месту гибели атомной подлодки К-278 «Комсомолец» в Норвежском море; исследовал погибший в Баренцевом море подводный крейсер К-141 «Курск»; совершил около 80 спусков на легендарный «Титаник» (это самое большое в мире количество погружений к затонувшему трансатлантическому лайнеру) и, более того, участвовал в съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник»; не раз погружался в районе Бермудского треугольника и проводил эксперименты с акулами на глубине больше 1 км; участвовал в Высокоширотной арктической экспедиции на дно Северного Ледовитого океана - в географическую точку Северного полюса - на глубину 4302 м.

Во время встреч с подрастающим поколением Евгений Черняев демонстрировал уникальные экспедиционные фотографии и видеосъемки, показывал артефакты, поднятые с морских глубин.

- Мечтайте, дерзайте, исследуйте землю, изучайте наш опыт, продолжайте наше дело и двигайтесь вперед, - говорил Евгений Черняев своим слушателям.

Сибиряки, вдохновленные Черняевым, решили включиться в его работу, которую он ведет с 2012 года, - за возобновление научно-исследовательской работы «Миров». Тем более что эти аппараты окажутся попросту незаменимыми в проекте создания и деятельности экологического плавучего комплекса.

- Свою готовность участвовать в разработке и реализации проекта высказали многие академики и высококвалифицированные специалисты в области инновационных инженерных и биотехнологических российских разработок. Этим проектом заинтересовался и политсовет «Единой России», на заседании которого в Москве недавно побывали директор фонда «Байкал Интеграция» Ирина Попова и Евгений Черняев, - поясняет управляющий благотворительным фондом «Байкал Интеграция» Александр Сухачевский. - Увлеченность молодых людей изобретательством при поддержке опытных наставников, создание собственных научных проектов, их участие в деятельности научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» и глубоководных обитаемых аппаратов «МИР» преумножит научный потенциал России, тем самым будет неукоснительно повышать могущество нашей страны.

Путешествие - лучшая награда за победу в олимпиадах и соревнованиях.

Ведущий специалист проекта «Научно-исследовательский экологический плавучий комплекс» Евгений Черняев предложил порт Новороссийск - первым пунктом работы комплекса. Осуществление такого масштабного проекта невозможно без всесторонней государственной поддержки, а также участие социальных партнеров. В поддержку проекта в 2020 году организовывается международный благотворительный концертный тур «Из Сибири с любовью!».

Приглашаем все заинтересованные стороны и неравнодушных людей принять посильное участие в добрых и полезных делах.

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