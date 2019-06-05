2019-06-04T19:54:49+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на день 5 июня: осадков в городе не ожидается

По области — дожди, грозы и сильный ветер
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске на день 5 июня: осадков в городе не ожидается.Прогноз погоды в Иркутске на день 5 июня: осадков в городе не ожидается.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кажется, у иркутян сегодня перерыв и зонтики можно оставить дома. Метеорологи в среду, 5 июня, уверяют, что осадков в городе не будет. Но и солнечной погоды ждать не приходиться, облачность в прогнозе - переменчивая. Ветер днем сменится на северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Утром уличные термометры покажут +6, днем воздух нагреется до +19...+21 градуса.

- По области также переменчивая облачность, утром при прояснении туман и заморозки до -2 градусов, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем местами небольшие, умеренные дожди и грозы.

Ветер в Приангарье днем ожидается западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 12, а при грозах возможно усиление и до 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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