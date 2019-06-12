Погода на 12 июня в Иркутске: днем до +25

Выходной посреди рабочей недели, что может быть лучше для прогулок по родному городу. Главное, чтобы с погодой повезло. Похоже, 12 июня, в День России, в Иркутске будет именно так. И хотя синоптики обещают нам днем небольшой кратковременный дождь, столбик термометра поднимется до +23, +25 градусов. Ветер подует северо-западный 6-11 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами возможны небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, с переходом днем в западных районах на восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа 0,+5°, днём +21,+26 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов.