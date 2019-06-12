2019-06-12T11:41:37+03:00
Общество

День России в Иркутске 2019: 50-метровый триколор пронесли по улицам города

Лучшие моменты Дня России в 2019 в Иркутске [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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День России в Иркутске 2019: 50-метровый триколор пронесли по улицам городаДень России в Иркутске 2019: 50-метровый триколор пронесли по улицам городаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Один из самых патриотичных праздников отметили в Иркутске. День России 2019 для горожан по-традиции начался торжественным митингом у мемориала «Вечный огонь Славы». Участие в нем приняли представители национально-культурных центров, общественники, ТОСы, военно-патриотические организации, студенческие коллективы, ну и конечно жители и гости города.

Настоящим украшением праздника по традиции стал Фестиваль национальных культур. Гости праздника познакомились представителями разных национальностей, проживающих в Приангарье и посмотрели шоу-программу в национальных костюмах «Пояса дружбы», украшенные уникальными узорами и орнаментами национально-культурных обществ города.

50-метровый триколор пронесли по улицам Иркутска в День России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

50-метровый триколор пронесли по улицам Иркутска в День РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и наконец вишенка на торте. Какой День России без уже традиционной грандиозной акции – Живой флаг. По улице Ленина - до площади у памятника Александру III сотни волонтеров прошли с 50-метровым полотном российского триколора. Также по центру города проехала автоколонна из 30 автомобилей цветов российского флага. Ну а если вы не смогли побывать на праздничных гуляниях, смотрите наш фоторепортаж с Дня России 2019 в Иркутске.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Флаг несли по улице Ленина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Флаг несли по улице ЛенинаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автоколонна в цветах российского флага также приняла участие в шествии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автоколонна в цветах российского флага также приняла участие в шествии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

представители национально-культурных организаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

представители национально-культурных организацийФото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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