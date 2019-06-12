2019-06-12T14:30:30+03:00
Общество

Вокруг Земного шара за полтора месяца: 7 самолетов с путешественниками из Европы, приземлились в Иркутске

Авиаторы из Германии и Швейцарии сделали остановку в Сибири, а затем полетят в Северную Америку [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Вокруг Земного шара за полтора месяца: 7 самолетов с путешественниками из Европы, приземлились в Иркутске. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.Вокруг Земного шара за полтора месяца: 7 самолетов с путешественниками из Европы, приземлились в Иркутске. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.
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Целый кортеж из 7 легкомоторных частных самолетов приземлились в иркутском аэропорту, днем, 12 июня. Нет, на их борту не миллиардеры, а группа авиаторов-путешественников из Германии и Швейцарии, которые совершают вояж вокруг Земного шара.

- Это настоящая дружная компания из нескольких семейных пар, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе иркутского аэропорта. – Свое путешествие они начали в Германии, вылетев из Баварии и уже успели побывать в польском Щитно, белорусском Минске и в российских Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Омске и Красноярске. В нашем городе путешественники пробудут три дня, а затем отправятся дальше по маршруту.

Вот на таких красавцах-самолетах прилетели путешественники. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

Вот на таких красавцах-самолетах прилетели путешественники. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

Ну а впереди у любителей приключений из Европы остановки в Якутске и Анадыре. Затем авиаторы полетят в Северную Америку, и посетят там крупнейшие города США и Канады. В Европу они планируют вернуться через Гренландию и Исландию. Все кругосветное турне должно занять полтора месяца. Ровно половину этого времени путешественники пробудут в России.

– Россия – очень огромная, - восклицает один из пилотов Андреас. - Пока не пролетишь над ней, просто не можешь вообразить ее размеров. Особенно красива с высоты птичьего полета Сибирь с ее зелеными просторами, великими реками и озером Байкал.

– Мы уже посетили несколько городов в России, и нам очень нравятся русские люди, открытые и дружелюбные, - добавила пассажирка Ангелина. - И еще русская культура – такая разная в каждом городе.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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