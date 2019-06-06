2019-06-06T04:28:39+03:00
Общество

«А за окном то солнце, то дождь, то град»: прогноз погоды на день 6 июня в Иркутске и по области

Жителям региона стоит сегодня захватить с собой зонты
Мария КНЯЗЕВА
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«А за окном то дождь, то град»: прогноз погоды на день 6 июня в Иркутске и по области.«А за окном то дождь, то град»: прогноз погоды на день 6 июня в Иркутске и по области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Дожди, косые дожди» через день «радуют» иркутян своими посещениями. 6 июня снова осадки, правда кратковременные, но зонтики все же захватить стоит. Ветер подует северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура утром за окном около +9, днем столбики уличных термометров покажут +20...+22 градуса.

Стоит отметить, что жителям Иркутска действительно нужно радоваться. У нас этим летом не было пока снега, тогда как по области пушистые хлопья выпали во второй день лета. Вот и сегодня, 6 июня, прогноз метеорологов для городов и сел региона неутешительный — стоит ждать град, грозы и ветер до 11-16 м/с, а в южных, центральных и верхнеленских районах утром еще и заморозки до -2.

- По области - переменная облачность, грозы и град, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, если набегут облака выше +10...+15 не ждите.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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