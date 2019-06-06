2019-06-06T14:29:12+03:00
Общество

Возьмешь такси – узнаешь, что такое гематома

Как наша Катя прокатилась в такси, попала в аварию и что из этого вышло. Для нервных - дело завершилось удачно, шокирующих фото нет
Екатерина САНЖИЕВАобозреватель, колумнист
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Возьмешь такси – узнаешь, что такое гематома.Возьмешь такси – узнаешь, что такое гематома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Да зачем вам ремни, девушка? – говорил таксист, не выпуская из рук сотовый. – Это ж пережиток! Только мешает, врезается пассажирам в мягкие места…

В тот самый момент посреди Ангарского моста в нас въехала иномарка, и я врезалась головой в водительское кресло. Таксист разразился горячей, сбивчивой, по большей части нецензурной речью. А я, увидев себя в зеркало, заплакала…

По больничному коридору я шла, как по подиуму: все смотрели на меня с интересом. Ведь мое лицо украшал огромный синяк. «Мужик побил»? – сочувственно спросила женщина, сидевшая в приемном покое. «Авария», -- ответила я. Дама сразу потеряла ко мне интерес.

«Кто у нас Великанов?» -- крикнула врач, выглядывая из кабинета. Тщедушный человек встал и застенчиво сообщил: «Я Великанов». Тут появились два рослых мужика в форме гаишников и заслонили собой Великанова. «Посторонитесь, граждане, у нас пострадавший, жертва ДТП, -- оповестили они. -- Можно нос человеку вправить?»

После томограммы ко мне подошел человек в белом халате с фигурой атлета. «Что там у тебя?» -- тепло поинтересовался он, указывая на снимки. «Не знаю, врача жду». «Ну жди», -- протянул медработник и поспешил на помощь другим больным.

И тут я наткнулась на пугающую надпись в карте: «параорбитальная гематома». Свет померк. Когда появился мой врач, я уже попрощалась с жизнью.

-- Со мной все так плохо? – выдохнула я.

-- Все просто замечательно, -- ответил тот. – Сотрясения нет.

-- А это что? -- указала я на зловещую надпись.

-- Гематома под глазом. В голове-то у вас ничего нет!

И это было самое радостное известие за последние недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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