2019-06-12T17:18:04+03:00
Общество

Погода на 13 июня в Иркутске: днем до +29

По области — небольшие и умеренные осадки
Мария КНЯЗЕВА
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Погода на 13 июня в Иркутске: днем до +29Погода на 13 июня в Иркутске: днем до +29Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погожий денек ждет сегодня, 13 июня, иркутян. В столице Приангарья осадков не ожидается, облачность переменная. По прогнозам метеорологов, ветер будет не сильный, дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Утром за окном +14, днем воздух прогреется до +27...+29 градусов.

Жителям области повезло чуть меньше, чем их землякам из регионального центра. В Приангарье днем в четверг - небольшие и умеренные дожди. Утром уличные термометры покажут +17, местами всего +7...+12.

- В Иркутской области днём +26...+31, при облачной погоде +19...+24, - сообщает ФГБУ

«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики отмечают, что в лесах региона сохраняется высокая пожароопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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