2019-06-06T08:01:03+03:00
Здоровье

Детская стоматология «Кристалл» Иркутск: где лечить зубы?

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Ануш Мовсисян, врач-стоматолог Многопрофильного медицинского центра для детей и взрослых “Кристалл”.Ануш Мовсисян, врач-стоматолог Многопрофильного медицинского центра для детей и взрослых “Кристалл”.
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Тема дня - Кристал стоматология

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Возможно ли, чтобы визит к стоматологу не доставлял практически никакого дискомфорта? В клинике «Кристалл» вам предложат именно такой вариант — лечение зубов под седацией. Это медикаментозный сон.

Как проходит процедура? Кому она подойдет? Как к ней готовятся?

Кристалл стоматология.

В эфире радио “Комсомольская правда” на эти и не только вопросы ответила врач-стоматолог Многопрофильного медицинского центра для детей и взрослых “Кристалл” Ануш Мовсисян.

Детская стоматология

ИСТОЧНИК KP.RU

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