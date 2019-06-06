Детская стоматология «Кристалл» Иркутск: где лечить зубы?
Ануш Мовсисян, врач-стоматолог Многопрофильного медицинского центра для детей и взрослых “Кристалл”.
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Возможно ли, чтобы визит к стоматологу не доставлял практически никакого дискомфорта? В клинике «Кристалл» вам предложат именно такой вариант — лечение зубов под седацией. Это медикаментозный сон.
Как проходит процедура? Кому она подойдет? Как к ней готовятся?
Кристалл стоматология.
В эфире радио “Комсомольская правда” на эти и не только вопросы ответила врач-стоматолог Многопрофильного медицинского центра для детей и взрослых “Кристалл” Ануш Мовсисян.
ИСТОЧНИК KP.RU