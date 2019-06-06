Добро пожаловать в мараловодческое хозяйство «Сибирь», село Тулата, Алтай

Алтай - место необычное, место целебной силы. Рассказать об этом невозможно, слова не передадут тех ощущений, которые будут притягивать вас к Алтаю. И это уже навсегда.

Если вам посчастливится оказаться на Алтае, попробуйте чудодейственные пантовые ванны, о которых местные мараловоды знают не первое столетие. Об уникальных свойствах пантов - молодых рогов маралов (особый подвид благородного оленя) - наслышаны многие. В них таится настоящий эликсир долголетия, свойства которого ученые продолжают изучать и сегодня.

Чтобы добиться главного эффекта - максимального воздействия на иммунную систему, лучше взять отпуск и отправиться на Алтай, прямо на маральник «Сибирь», в село Тулата на лечение, которое вы совместите с хорошим отдыхом в одном из самых красивых мест России. Показания для применения ванн достаточно широкие: частые простуды, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, суставов, позвоночника, сердечнососудистые и легочные патологии. Пантовые ванны стимулируют иммунную систему и метаболические процессы, повышают работоспособность, снимают стресс, стабилизируют артериальное давление, оказывая воздействие через кожу.

Но если сейчас поехать на Алтай не получается, эту процедуру можно сделать и в домашних условиях. Просто зайдите на сайт мараловодческого хозяйства «Сибирь» sibir-maral.ru и закажите пантовые ванны для домашнего применения. Во время приема ванны в организм через поры кожи проникают исключительно полезные свойства пантов, повышая защитные силы организма.

Всего несколько приятных минут в целебном отваре помогут:

* повысить умственную и физическую работоспособность, а также жизненный тонус и защитные функции иммунной системы, устойчивость к простудным заболеваниям;

* быстро восстановить силы;

* поднять уровень половой активности у мужчин и женщин;

* улучшить состояние больных атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, с нарушениями кровообращения, а также связанных с возрастными изменениями опорно-двигательного аппарата (артрозы, остеохондрозы, радикулиты).

Вся продукция натуральная и экологически чистая, производится без добавления какой-либо химии. Мы сами выращиваем и добываем свое сырье, причем делаем это максимально гуманными методами.

Кроме пантовых ванн у нас есть еще множество полезных продуктов, ознакомиться с которыми можно на сайте sibir-maral.ru.

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