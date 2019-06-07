Жара, июнь? В Иркутске днем 7 июня до +27

Первая неделя лета подошла к концу и, кажется, иркутяне наконец-то дождались теплой погоды. Сегодня, 7 июня, нас ждет переменная облачность, дождя синоптики не предрекают и даже совсем наоборот. Утром будет +10, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов, ветер днем подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

А вот жителей Иркутской области «небесная канцелярия» не щадит. Уже который день в Приангарье по прогнозу грозы, дожди и град. Стоит ждать их в регионе и сегодня. При грозах ветер будет усиливаться до 11-16 м/с, а жителей северных районов области ждут ливни и град.

- По области - переменная облачность, местами небольшие, умеренные дожди, в отдельных районах утром туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 4-9 м/с с порывами до 16 м/с.

Температура утром +11, при прояснении столбики уличных термометров опустятся до нуля, а в верхнеленских, северных районах в пониженных формах рельефа до -2, будут заморозки. Днем ожидается +24..+29, если солнце закроют облака, то +14...+19 градусов.

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