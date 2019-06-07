Соцсети Бурятии взорвал ролик, на котором житель Улан-Удэ едет через пробку…на роликах! Вот так вот, с пакетиком в руках, уверено лавируя среди иномарок, мужчина проскочил затор и уехал в неизвестном направлении.

ves_ulan_ude_ К черту пробку: чтобы успеть на работу, водитель из Бурятии оставил машину и объехал затор на роликах

- Какой же он крутой! А вы уже купили ролики или так и будете стоять в пробках, - делятся мнениями пользователи интернета.

Неожиданная популярность видео, которое уже несколько дней обсуждают в Улан-Удэ, связана с его злободневностью. Дело в том, что городские власти проводят ремонт теплосетей на улице Трубачеева, поэтому движение пришлось ограничить.

Предысторию популярного ролика рассказала жена находчивого жителя Бурятии.

- Мы ехали очень медленно, а мой муж очень сильно опаздывал на работу и уже не мог больше ждать, - объясняет Юлия. – А так как наша семья живет за городом, в нашем багажнике всегда есть велосипеды или ролики. Поэтому Женя и решил переобуться.

Сменив туфли на обувь с колесами, мужчина уступил место за рулем супруге. Проехав на роликах более четырех километров, житель Улан-Удэ домчал до остановки, где уже пересел в маршрутку и на ней благополучно добрался до работы. По словам Юлии, они с мужем никак не ожидали, что их поступок вызовет такую бурную реакцию в соцсетях.