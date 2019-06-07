2019-06-07T14:07:50+03:00
Общество

Стань звездой теле и радиоэфиров вместе с «КП»: Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников

Занятия стартуют 1 июля. Успевайте записаться, количество мест ограничено
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников.Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ваш ребенок мечтает работать на радио? Каждый разговор с ним напоминает интервью, а рассказы о том, куда делся дневник, напоминают настоящее шоу? А, может, ваш отпрыск, наоборот, слишком стеснительный и очень переживает перед каждым выходом к доске? Тогда срочно записывайте их обоих в школу радио и телевидения “Комсомольская правда. Говорит и показывает Иркутск”. Ведь именно здесь ребята смогут получить начальные навыки профессии теле- и радиоведущих, научиться выступать на публике и управлять своими эмоциями, а также обрести уверенность в себе. Так что, если вашему чаду от 11 до 15 лет и он хочет побольше узнать о теле- и радиожурналистике, то занятия в школе “Комсомольской правды” – это то, что ему нужно.

- Программа обучения в телерадиоакадемии“Комсомольской правды” очень разнообразная, - рассказывает куратор проекта Ольга Давыдова. - Общеобразовательными можно назвать такие предметы, как, например, актерское и ораторское мастерство, психология, сценическая речь и так далее. Что касается профессиональных дисциплин, то здесь ребят ждут занятия по ведению линейного эфира и радиошоу, ди-джеингу, составлению выпусков новостей и мастерству интервью. Все занятия будут вести настоящие мастера своего дела: преподаватели иркутских ВУЗов и театрального училища, а также действующие журналисты “Комсомольской правды”, такие, как ведущая радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) Наталья Кравченко, звукорежиссер Иван Янкевич, редактор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Наталья Лыткина.

А теперь о главном! Когда же начнутся занятия? Обучение в телерадиоакадемии стартует 1-го июля и продлится ровно месяц. Занятия - три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Один учебный день будет состоять из 4-х уроков: начало занятий в 10.00, окончание в 14.00.

- Ваш ребенок точно не заскучает! – добавляет Ольга Давыдова. - Обучение - не скучные лекции, а различные игры, интерактивы и мастеор-классы, благодаря которым ребята не только почерпнут много новых знаний, но и отдохнут. Также, когда ребята получат достаточно знаний о работе радиоведущего, они смогут записать эфир в настоящей студии!

Завершится обучение в телерадиоакадемии “Комсомольской правды” 31-го июля. В этот день ребят ждут выпускной вечер и вручение дипломов и демо-записей. Но даже если ваш ребенок не выберет профессию теле- или радиожурналиста в будущем, занятия в академии все равно принесут ему пользу. Ведь он преодолеет стеснение, научится грамотной и красивой речи, а также станет более уверенным в себе. В общем, скорее звоните и записывайте ваше чадо на занятия в телерадиоакадемию“Комсомольской правды”. Это можно сделать по телефону: 208-007, звоните по будням с 10:00 до 15:00. Также заявки принимаем по электронной почте – school.kp.@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Новости 24
Хватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории Прибайкалья
Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение
Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Братске
Сергей Сокол станет гостем радиопрограммы «Комсомольской правды», посвященной Петербургскому форуму
ТПП Восточной Сибири проводит серию бесплатных семинаров для предпринимателей в муниципалитетах Приангарья
Житель Иркутска подделал медицинскую справку, чтобы устроиться на работу вахтовым методом
Отстань от моего мужика: в Бурятии мать отбила у дочери любовника, а та сожгла ей туалет
Ищут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете
Сергей Левченко: Отходов БЦБК на берегу Байкала быть не должно
За ночь похитили три машины: угонщиками автомобилей в микрорайоне Топкинский в Иркутске, оказались пятеро парней
Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области
Братчанку пригласили на передачу к Андрею Малахову
Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина
Продавал несуществующие квартиры: иркутянина осудили на 4 года за мошенничество в особо крупном размере
Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской области
Самой древней лиственнице на байкальском острове Ольхон — 775 лет
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний
Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутской области
Срубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьев