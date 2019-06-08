"Я белая ворона нашей эстрады, с одной женщиной прожил 45 лет": Владимир Винокур признался в любви к жене со сцены

"Я белая ворона нашей эстрады, с одной женщиной прожил 45 лет", признался в любви к своей супруге Тамаре народный артист России Владимир Винокур. - Кроме меня, еще у Льва Лещенко и Левона Оганезова приличный стаж в браке. Накануне рубиновой свадьбы артист со своим Театром пародий прилетел на Байкал и дал два концерта - один в Иркутске, другой в Ангарске.

Артисты представили публике новую программу «70 лет ШутЯ». Концерт создавался к 70-летнему юбилею Владимира Натановича. Можно сказать, он вобрал лучшее, что было создано Винокуром на сцене за все время карьеры. При помощи молодых пародистов за один вечер сибиряки смогли "побывать" на выступлениях любимых звезд нашей эстрады — Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Тимати, Лепса, Михаила Боярского и других любимцев публики. В реальности, конечно, услышали пародии.

Свою супругу он на сцену не выводил и для публики так и осталось загадкой, где Владимир Винокур и Тамара Первакова отметят праздник. Обычно звездная пара делала это публично - в Сочи, в кругу друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/492539" frameborder="0"></iframe> Владимир Винокур отпраздновал на «Кинотавре» годовщину свадьбы.Ровно 39 лет назад юморист женился на балерине Тамаре ПерваковойЕвгения ГУСЕВА

Но сейчас не получилось. Лев Лещенко на одном из последних выступлений отметил " Винокур где-то в Бурятии". А буквально через несколько часов после концерта в Инстаграме артиста появилось трогательное признание в любви.

"Томочка! Поздравляю с НАШИМ 45 летием, совместной жизни! Спасибо тебе дорогая, за СЧАСТЬЕ! Впереди ещё много ПРАЗДНИКОВ! Дай Бог!!! Целую!"

vladimir_vinokur Владимир Винокур отметил сапфировую свадьбу на Байкале

И фотография - молодые обмениваются кольцами. Юморист передал жене «Привет из ИРКУТСКА! На ЗОЛОТУЮ, обещаю быть дома!».

Зрители и читатели микроблога поздравили юмориста. О его браке, который выдержал испытания временем, ходят легенды. А сам артист им гордится.

nastyavinokur Чета Винокуров с дочерью

nastyavinokur Владимир Винокур и Тамара Первакова с внуком

- Я рекордсмен! В нашем шоу-бизнесе браки столько лет не держатся, - признался гостям Винокур на одном из предыдущих юбилеев. - Я благодарен Тамаре за любовь, за нашу дочь Настю (она тоже балерина, танцует в "Большом театре" - прим.авт.). Жена нам иногда с дочкой говорит: "Судьба у меня такая - вас, звезд, обслуживаю. Муж - артист, дочь - балерина!"