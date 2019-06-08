«Заклей рот скотчем!: мастер-класс по похудению от «бурятских бабушек», Янжимы Спиридоновны и Пылжит Капитоновны
-Что с тобой случилось?
-Пищу перевариваю
-Что?
-Тазик «Оливье», 52 буузы ( напоминают манты и хинкали), боовы ( аналог печенья «хворост», популярного в СССР), саламат ( блюдо из сметаны и муки), урмэ ( молочные пенки).
-А я давно все переварила! Спорт!!!
Это надо видеть. И видеть это вы можете. «Бурятские бабушки», Янжима Спиридоновна и Пылжит Капитоновна, жизни научат любого. И даже с переводом с бурятского на русский, ибо их рецепты универсальны. Хочешь худеть? Закрой рот скотчем и бегай. Не хочешь бегать -хоть танцуй.
Это всякий знает, а они доказывают. Звезды вайнов ( кто не знает – короткого видео) уже имеют свою преданную публику и даже собираются встретиться с народом на публичных посиделках, так сказать, развиртуализироваться.
А публика точно будет – бабки –то отжигают на славу. И жизненно. Даром что на самом деле они - молодые артистки Бурятского театра драмы Лосолма Протасова и Ольга Ломбоева – Ранжилова. Зато озорные старушки –веселушки в их исполнении выходят на славу. А вайны от Спиридоновны и Капитоновны имеют успех, как и куплеты Спиридоновны и Капитоновны лет 50 тому назад. Бурятские бабушки, они же внучки, просто талантливо подхватили идею. Наслаждайтесь!
ИСТОЧНИК KP.RU