2019-06-08T16:59:00+03:00
Общество

«Заклей рот скотчем!: мастер-класс по похудению от «бурятских бабушек», Янжимы Спиридоновны и Пылжит Капитоновны

Посмеявшись вволю и получив лайфхаки, точно скинете лишние кило [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Худеем с нами!: мастер-класс от «бурятских бабушек», Янжимы Спиридоновны и Пылжит Капитоновны. Фото: Бурятский театр драмы.«Худеем с нами!: мастер-класс от «бурятских бабушек», Янжимы Спиридоновны и Пылжит Капитоновны. Фото: Бурятский театр драмы.
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-Что с тобой случилось?

-Пищу перевариваю

-Что?

-Тазик «Оливье», 52 буузы ( напоминают манты и хинкали), боовы ( аналог печенья «хворост», популярного в СССР), саламат ( блюдо из сметаны и муки), урмэ ( молочные пенки).

-А я давно все переварила! Спорт!!!

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Как похудеть? Зажигают бурятские старушки - Янжима Спиридоновна и Пылжит Капитоновна
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Это надо видеть. И видеть это вы можете. «Бурятские бабушки», Янжима Спиридоновна и Пылжит Капитоновна, жизни научат любого. И даже с переводом с бурятского на русский, ибо их рецепты универсальны. Хочешь худеть? Закрой рот скотчем и бегай. Не хочешь бегать -хоть танцуй.

Это всякий знает, а они доказывают. Звезды вайнов ( кто не знает – короткого видео) уже имеют свою преданную публику и даже собираются встретиться с народом на публичных посиделках, так сказать, развиртуализироваться.

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Танцы от Янжимы Спиридоновны и Пылжит Капитоновны
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А публика точно будет – бабки –то отжигают на славу. И жизненно. Даром что на самом деле они - молодые артистки Бурятского театра драмы Лосолма Протасова и Ольга Ломбоева – Ранжилова. Зато озорные старушки –веселушки в их исполнении выходят на славу. А вайны от Спиридоновны и Капитоновны имеют успех, как и куплеты Спиридоновны и Капитоновны лет 50 тому назад. Бурятские бабушки, они же внучки, просто талантливо подхватили идею. Наслаждайтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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