2019-06-08T20:55:27+03:00
Спорт

Футболист из Братска Федор Кудряшов забил первый мяч за сборную России

Федор Кудряшов отличился в матче Россия-Сан-Марино
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Федор Кудряшов. Фото: Константин РЫБИН, официальный сайт Российского футбольного союза.Федор Кудряшов. Фото: Константин РЫБИН, официальный сайт Российского футбольного союза.
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Есть первый гол за сборную России! 32-летний футболист из Братска Федор Кудряшов впервые в своей карьере отличился за национальную команду. Произошло это в отборочном матче чемпионата Европы 2020 в котором сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0. Встреча проходила в Саранске.

Федор Кудряшов отличился на 36-й минуте после красивой передачи пяткой Антона Миранчука и сделал счет 3:0.Также в составе россиян четырежды отличился Артем Дзюба, дважды Федор Смолов, по одному мячу на свой счет записали Антон Миранчук, еще один мяч футболисты Сан-Марино забили сами себе. Отметим, что в этом матче принял участие и полузащитник Роман Зобнин, который начинал заниматься футболом в Иркутске.

Напомним, в прошлом году Федор Кудряшов выступал за национальную сборную на домашнем чемпионате мира, с которой дошел до четвертьфинала. Сейчас сибиряк играет за турецкий «Истанбул Башакшехир». На берега Босфора Федор переехал в январе этого года и по итогам этого сезона завоевал со своим новым клубом серебряные медали.

Отец Федора Кудряшова Василий Васильевич до сих пор живет в Братске и часто бывает на матчах сына. Фото: личный архив Василия Кудряшова.

Отец Федора Кудряшова Василий Васильевич до сих пор живет в Братске и часто бывает на матчах сына. Фото: личный архив Василия Кудряшова.

К слову один из самых преданных болельщиков Федора Кудряшова – это его отец Василий Васильевич. Мужчина до сих пор живет в Братске, коллекционирует футболки сына и часто ездит на матчи с участием Федора.

ДОСЬЕ «КП»

Федор Кудряшов

Родился: 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан.

Заниматься футболом начал в секции братского «Сибиряка». Играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек» и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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