"Тыквенный суп": в Бурятии река окрасилась в оранжевый цвет

- Посмотрите, у нас в Закаменске течет оранжевая вода, - удивляются жители этого бурятского городка, выложив в сеть видео, на котором запечатлена река Модонкуль. - Раньше никогда такого не видели. Речушка была бирюзового, голубоватого цвета из-за того, что здесь всегда работал Джидинский комбинат, обогатительная фабрика. Но оранжевой реки не было.

На кадрах видно, что рядом с речкой гуляют дети. Их просят отойти, не мочить ноги - это может быть опасно. А еще местных сильно тревожит тот факт, что река Модонкуль впадает в Селенгу, а та - в озеро Байкал.

- Что это, может экологическая катастрофа? В какие колокола бить? - переживают жители Закаменска.

В комментариях к видео пишут: "Тыквенный суп!", "Вызывайте экологов, что происходит?", "В моем детстве эта река была широкая, глубокая и чистая".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713751" frameborder="0"></iframe> В Бурятии река Модонкуль окрасилась в аномальный оранжевый цвет.Видео: аккаунт buryatia_online в Instagram

На своих страницах в Facebook видео прокомментировали Баир Цыренов, зампредседателя правительства Бурятии - руководитель администрации главы Республики и правительства Бурятии, а также эколог, руководитель «Бурятского регионального отделения по Байкалу» Наталья Тумуреева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713757" frameborder="0"></iframe> Жители Закаменска Бурятии встревожены аномальным цветом реки..Видео: аккаунт buryatia_online в Instagram.

- Судя по всему, выдавило шахтные воды. Не надо пользоваться этой водой, - пишет Баир Цыренов.

По информации Нататьи Тумуреевой, состояние реки уже проверяет Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Закрытый Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат находится практически в черте города Закаменска Бурятии. Фото: Яндекс.Карты.

СПРАВКА "КП"

Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат работал в Закаменске с 1935 по 1998 годы. За это время скопились тонны отходов. Одно из хвостохранилищ тяжелых металлов расположено, по словам специалистов, неудачно - на возвышенности, на окраине города. Дожди размывают отходы, и металлы попадают в почву и воды. Поэтому реку Модонкуль признавали одним из самых загрязненных объектов в Байкальском регионе. Специалисты заявляли, что такая обстановка может провоцировать онкозаболевания. Однако ученые не называли это экологической катастрофой.

В Закаменском районе Бурятии проживает 26 тысяч человек. Расстояние от комбината до Закаменска составляет менее километра. До озера Байкал - около 140 километров.

"Комсомолка" будет следить за развитием событий.