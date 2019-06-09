Baikal Tattoo Fest прошел в Иркутске: татуировки этого сезона

Международный фестиваль татуировки BaikalTattooFest II прошел в Иркутске. Прошел ярко, интересно. Разве у творческих людей бывает по-другому? Тем более, когда собираются увлеченные люди с разных концов мира.

На мероприятии собирались гости из разных стран.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото 1. На фестивале татуировки в Сибэкспоцентре собрались мастера со всей России от Сахалина до Санкт-Петербурга, а также из Китая, Кореи, США и Латвии. Всего - 150 экспонентов.

Кропотливая работа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татуировщики делились опытом и проводили время за любимым занятием, оттачивая навыки. А иркутяне могли стать частью шоу, приблизиться к тату-искусству, познакомиться с мастерами.

Делали новые татуировки и перекрывали старые.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На тату фестивале собрались иркутяне, которые давно мечтали сделать новую татуировку или перекрыть старую, посмотреть на процесс работы тату-мастеров и, конечно же, проникнуться атмосферой творчества. Ведь на мероприятии собрались не только мастера тату, но и художники, музыканты, фотографы и танцоры. Программа была насыщенной.

Не только делали тату, но и участвовали в конкурсах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не просто сделать новый рисунок на теле, но и почувствовать в конкурсе на лучшую татуировку - согласитесь, незабываемые впечатления. А если еще и удалось победить, такое точно не забудется!

Фестиваль - отличный повод стать ближе к искусству тату.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кропотливый процесс работы. Фестиваль продолжался три дня, и каждый день - новое вдохновение, новые татуировки. Цветные и черно-белые, миниатюрные и масштабные, азиатские тату, графика, орнаменты и узоры... Если думаете, какой эскиз выбрать, то помните - в моде все, что по душе!

В моде те татуировки, которые по душе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фестивале BaikalTattooFest II каждый получил то, о чем мечтал. Мастера продвинулись на новый уровень, а гости узнали больше об искусстве татуировки и украсили свое тело.