2019-06-09T14:48:59+03:00
Общество

Baikal Tattoo Fest прошел в Иркутске: татуировки этого сезона

150 участников со всей России и других стран собрались на фестивале татуировки в Иркутске [фоторепортаж]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Фестиваль татуировок прошел в Иркутске.Фестиваль татуировок прошел в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Международный фестиваль татуировки BaikalTattooFest II прошел в Иркутске. Прошел ярко, интересно. Разве у творческих людей бывает по-другому? Тем более, когда собираются увлеченные люди с разных концов мира.

На мероприятии собирались гости из разных стран. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На мероприятии собирались гости из разных стран.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото 1. На фестивале татуировки в Сибэкспоцентре собрались мастера со всей России от Сахалина до Санкт-Петербурга, а также из Китая, Кореи, США и Латвии. Всего - 150 экспонентов.

Кропотливая работа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кропотливая работа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татуировщики делились опытом и проводили время за любимым занятием, оттачивая навыки. А иркутяне могли стать частью шоу, приблизиться к тату-искусству, познакомиться с мастерами.

Делали новые татуировки и перекрывали старые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Делали новые татуировки и перекрывали старые.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На тату фестивале собрались иркутяне, которые давно мечтали сделать новую татуировку или перекрыть старую, посмотреть на процесс работы тату-мастеров и, конечно же, проникнуться атмосферой творчества. Ведь на мероприятии собрались не только мастера тату, но и художники, музыканты, фотографы и танцоры. Программа была насыщенной.

Не только делали тату, но и участвовали в конкурсах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не только делали тату, но и участвовали в конкурсах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не просто сделать новый рисунок на теле, но и почувствовать в конкурсе на лучшую татуировку - согласитесь, незабываемые впечатления. А если еще и удалось победить, такое точно не забудется!

Фестиваль - отличный повод стать ближе к искусству тату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль - отличный повод стать ближе к искусству тату.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кропотливый процесс работы. Фестиваль продолжался три дня, и каждый день - новое вдохновение, новые татуировки. Цветные и черно-белые, миниатюрные и масштабные, азиатские тату, графика, орнаменты и узоры... Если думаете, какой эскиз выбрать, то помните - в моде все, что по душе!

В моде те татуировки, которые по душе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В моде те татуировки, которые по душе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фестивале BaikalTattooFest II каждый получил то, о чем мечтал. Мастера продвинулись на новый уровень, а гости узнали больше об искусстве татуировки и украсили свое тело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
В тепле и заботе: раненых сокола и сову спасают в Иркутском зоосаде
МЧС: 10 июня в Иркутской области ожидается сильный ветер, дождь и гроза
"Не употреблять ни в коем случае": власти Бурятии обсудили ситуацию с оранжевой рекой
С 25 июня ограничат проезд по улице Горная в центре Иркутска
Житель Бурятии с приятелем изнасиловал одноклассницу и снял на видео
Лже-банкир снял 23,5 тысячи рублей со счета жительницы Усть-Кута
Кот-медведь подружился с лисенком в Иркутской зоогалерее
На дороге Иркутск - Листвянка в течение июня сделают повторный ремонт
Шесть дипломов не хотите? Руководитель одного из центров профобразования получила срок за коммерческий подкуп
Почему приезжают в Новосибирск и Томск, а уезжают из Омска и Барнаула
Можно трогать руками и проводить эксперименты: в 130-м квартале Иркутска открылась выставка «Цвет и Свет»
Иркутская область 8 июня занимает третье место по площади лесных пожаров в России
По одному билету вдвоем можно будет пройти 10 июня в Краеведческий музей Иркутска
Кубок России по стрельбе из малокалиберной винтовки: второе место у иркутянина
Долетел без происшествий: самолет, задержанный в Красноярске на час из-за сбоя электроники, прибыл в Иркутск
У животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе
Крадут все, что плохо хранится: полиция Иркутской области предупреждает о том, что угоны транспорта летом совершают чаще
Московский «Спартак» продлил контракт с иркутским футболистом Андреем Ещенко