2019-06-09T17:28:01+03:00
Происшествия

Самолет АН-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии

По неофициальной информации, на борту находились два человека
Любовь АРБАТСКАЯ
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Самолет АН-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе БурятииСамолет АН-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе БурятииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 9 июня, в Бурятии произошло ЧП.

- В Тункинском районе совершил аварийную посадку самолет АН-2, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятии.

По предварительной информации, самолет авиакомпании "Феникс" с двумя людьми на борту в 15.00 по местному времени вылетел на сельскохозяйственные работы из поселка Кырен Тункинского района, однако у него сработал аварийный маяк. Из неофициальных источников стало известно, что в 19.59 воздушное судно обнаружили поврежденным и нашли только одного человека. На месте работает "Сибирский авиационный поисково-спасательный центр".

В настоящее время информация о происшествии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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