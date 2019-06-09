Самолет АН-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии

В воскресенье, 9 июня, в Бурятии произошло ЧП.

- В Тункинском районе совершил аварийную посадку самолет АН-2, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятии.

По предварительной информации, самолет авиакомпании "Феникс" с двумя людьми на борту в 15.00 по местному времени вылетел на сельскохозяйственные работы из поселка Кырен Тункинского района, однако у него сработал аварийный маяк. Из неофициальных источников стало известно, что в 19.59 воздушное судно обнаружили поврежденным и нашли только одного человека. На месте работает "Сибирский авиационный поисково-спасательный центр".

В настоящее время информация о происшествии уточняется.